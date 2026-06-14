Na Braču se prodaje luksuzna vila od 1,3 milijuna eura, pogledajte kako izgleda

Danas smo naišli na zanimljiv oglas za luksuznu vilu na otoku Braču koja bi lako mogla privući pažnju ljubitelja ekskluzivnih nekretnina.

Riječ je o modernoj vili izgrađenoj 2022. godine, smještenoj svega 50 metara od mora u jednom od obalnih mjesta na Braču. Za nju vlasnici traže 1,3 milijuna eura.

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Vila se prostire na tri etaže te ima ukupnu bruto površinu od 366 četvornih metara, dok je neto stambena površina 240 četvornih metara. Smještena je na zemljištu od 488 četvornih metara, a prema podacima iz oglasa nudi pet spavaćih soba, više terasa i pogled na more.

Kada se cijena usporedi s bruto površinom, kvadrat iznosi oko 3.550 eura, što je osjetno manje od cijena koje se posljednjih godina postižu za luksuzne nekretnine na pojedinim dijelovima hrvatske obale.

Sauna, grijani bazen i ured u potkrovlju

Središnji dio prizemlja čine kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak otvorenog koncepta, povezani velikim staklenim stijenama s vanjskim bazenom. U sklopu prizemlja nalazi se i prostor za opuštanje s finskom saunom i tušem, kao i praonica rublja.

Na višim etažama raspoređeno je pet spavaćih soba. Četiri imaju vlastite kupaonice, dok glavna spavaća soba na vrhu kuće dolazi sa samostojećom kadom, privatnom kupaonicom i terasom.

Posebno se ističe krovna terasa s panoramskim pogledom na more i stari dio mjesta. Ondje je smješten i natkriveni dnevni boravak kružnog oblika, dok se u potkrovlju nalazi potpuno opremljen ured za rad od kuće.

Privatno kino u vrtu

Jedan od detalja koji se rijetko viđa u oglasima jest mogućnost pretvaranja vrta u privatno kino na otvorenom. Naime, okućnica je opremljena velikim projektorom, a uz grijani bazen nalaze se vanjski dnevni boravak, blagovaonica i roštilj.

Vrt je uređen mediteranskim biljem i agrumima, a vlasnicima su na raspolaganju i parkirna mjesta za više od četiri automobila pod videonadzorom.

Prema oglasu, nekretnina je spojena na gradski vodovod i kanalizaciju te se prodaje kao luksuzna rezidencija ili investicija za turistički najam na jednom od najtraženijih hrvatskih otoka.

Oglas pogledajte OVDJE.