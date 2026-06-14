Nevrijeme stiglo u Hrvatsku, DHMZ izdao crveno upozorenje: Mogući i orkanski udari vjetra

Najavljeno nevrijeme stiglo je danas poslijepodne na sjever Hrvatske, a prve posljedice već su zabilježene u Lepoglavi i okolici gdje je padala tuča.

U međuvremenu je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) dodatno pojačao upozorenja te za osječku regiju izdao najviši, crveni meteoalarm zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Očekuje se naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući i orkanski udari uz premještanje hladne fronte", upozorili su meteorolozi.

Crveni alarm za istok zemlje

Prema prognozi DHMZ-a, tijekom večeri u središnjim i istočnim dijelovima Hrvatske očekuje se jače naoblačenje uz kišu, grmljavinu i lokalno nevrijeme.

Posebna upozorenja odnose se na vrlo jake udare vjetra koji bi na istoku zemlje mjestimice mogli dosezati i orkansku snagu.

Za zagrebačku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok je za karlovačku regiju izdano žuto upozorenje.

U ostalim dijelovima Hrvatske zasad nema aktivnih upozorenja.

Slijedi osvježenje

Nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom sutrašnjeg dana. U unutrašnjosti se očekuje promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i grmljavinu.

Tijekom noći i ujutro lokalno je moguća i obilnija oborina, osobito u središnjim krajevima zemlje.

Za razliku od kontinenta, u Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme.

Nakon današnjih temperatura koje će se kretati između 26 i 30 stupnjeva, sutra slijedi osjetno osvježenje. U kontinentalnim krajevima dnevna temperatura uglavnom će biti između 19 i 23 stupnja Celzijeva.