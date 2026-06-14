Vuco na autocesti ostao bez goriva, ali lako za to - trebate mu vidjeti prtljažnik

Glazbenik Siniša Vuco na svom je Instagram profilu podijelio neugodnost koju je doživio tijekom vožnje autocestom. Ostao je bez goriva u svom Maseratiju, a cijeli događaj zabilježio je videom koji je objavio na Instagram Storyju.

U snimci je pokazao automobil te kroz šalu objasnio kako nije na vrijeme obratio pozornost na razinu goriva. "Voziš Maseratija, a zaboraviš natočiti benzin. Najbolji auto u državi, ali ništa ne vrijedi kad ostaneš bez goriva", rekao je.

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Posebnu pozornost pratitelja privukao je trenutak kada je otvorio prtljažnik vozila. Uz prtljagu su se, naime, nalazile novčanice, koje je Vuco pokazao kameri. "Gepek je pun novca, sve je puno para, ali goriva nema", našalio se glazbenik, ističući kako automobil ipak ne može voziti na novac.

Na kraju videa otkrio je da čeka pomoć te da mu netko donese gorivo kako bi mogao nastaviti put.