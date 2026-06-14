Iran odbio Trumpovu ponudu

Iran je odbio financijsku ponudu Sjedinjenih Američkih Država da ne odgovori na izraelske napade na Bejrut i namjerava uskoro odgovoriti na izraelski napad na Bejrut, piše Times of Israel.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ulaže intenzivne napore kako bi spriječila potencijalni napad, dok u nadolazećim satima nastoji potpisati sporazum s Iranom.

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Iran još uvijek razmatra poticaje koje su Sjedinjene Države ponudile kako ne bi napao Izrael kao odgovor na njegov raniji napad na Bejrut, ali najviše iransko tijelo za nacionalnu sigurnost upozorava da je odgovor „neizbježan”, nakon izraelskog napada čija je meta bio Teheranov saveznik Hezbollah u južnim predgrađima Bejruta, prenosi 24 sata.