Policajci jurili za motociklistom, kod Lovrinca završili "na boku"

Oko 20 sati na području Lovrinca odvijala se policijska potjera tijekom koje je došlo do prometne nezgode, u kojoj je, prema dostupnim informacijama, lakše ozlijeđeno dvoje policijskih službenika.

Do događaja je došlo nakon što policija na području Solina nije uspjela zaustaviti vozača motocikla zbog prometnog prekršaja. Muškarac se oglušio na naredbe te je nastavio vožnju, nakon čega su policijski službenici u neoznačenom vozilu krenuli za njim.

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Tijekom kretanja u blizini Lovrinca, prema neslužbenim informacijama, policijsko vozilo u jednom je trenutku izgubilo kontrolu, udarilo u rubnik kolnika i završilo na boku.

Bjegunac je ubrzo nakon toga pronađen i uhićen, a utvrđeno je da je riječ o osobi koja je već ranije evidentirana kao višestruki počinitelj prometnih prekršaja.

Ozlijeđenim policajcima pružena je liječnička pomoć, dok bi sve okolnosti događaja trebale biti razjašnjene nakon dovršetka očevida.