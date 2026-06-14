Jako nevrijeme poharalo sjever zemlje

Nevrijeme izazvalo poplave, voda prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama

Na kneginečkom području tuča je padala 10-ak minuta, a kiša prouzročila poplave. Vatrogasci su dobili više od 40 dojava o poplavljenim prometnicama i podrumima. Osim što ispumpavaju vodu, uklanjanju stabla koja su se srušila na prometnice.

Voda je prodrla i u Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice. Poplavljeni su hodnici i podrum.

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- Neočekivano prije svega iako smo bili u pripremi jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu. Ali ovo su bile tolike količine oborinske vode da je jednostavno voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Došlo je do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se organizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra na radni dan, istaknuo je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

- Za sad imamo 24 intervencije pa su nam sve službe na terenu. Šezdeset i dvoje vatrogasaca je na terenu, stalno smo vani. DVD-i su po svojim mjestima, izjavila je Marinela Belavić, zapovjednica DVD-a Varaždinske Toplice, piše HRT.

Tuča poharala varaždinski kraj, poplavljene kuće i ulice

Kako mještani javljaju novinaru HRT-a Ivici Grudičeku tuča je padala od Dubrave Križovljanske preko Cestice do Varaždina - i to veličine lješnjaka. Napravila je štetu na kukuruzu i vinogradima. Ponegdje je i palo više od 50 litara kiše po četvornome metru pa su bile potopljene i ulice u Knegincu pored Varaždina.

Tuča je ponegdje, primjerice na kneginečkom području, padala i desetak minuta, a obilna kiša uzrokovala je poplave.

Ivana Barila iz Kameničkog Vrhovca pored Lepoglave poslala je fotografije. Voda im je ušla u dvorište i kuće.

Tuča veličine oraha padala je i u Osečki nedaleko Ivanca. Fotografije je poslala Martina Hižar.

Vatrogasci zaprimili 40 dojava o poplavama

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina Mario Rogina za Hinu je rekao da su do 18 sati vatrogasci dobili četrdesetak dojava o poplavljenim prometnicama i podrumima.

Osim na ispumpavanju vode, vatrogasci rade na uklanjanju pet stabala srušenih na prometnice, dok je u Paki kod Novog Marofa drvo palo na automobil.

Prema pisanju lokalnih medija, dijelove Međimurske županije zahvatila je jaka kiša, grmljavina i vjetar.

U Jakšiću nevrijeme uništilo krov škole

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo dijelove Požeško-slavonske županije oštetilo je krovište osnovne škole u Jakšiću, a vatrogasci su tijekom večeri postavljali zaštitni najlon kako bi spriječili daljnje prodore oborinske vode.

Zapovjednik DVD-a Jakšić Domagoj Kir rekao je Hini da je škola ostala bez dijela krova te da vatrogasci saniraju posljedice nevremena. Sreća jest da pri tome nije bilo stradalih.

- Škola je ostala bez krova, a sada navlačimo najlon, rekao je Kir, koji se u trenutku razgovora nalazio na krovu školske zgrade.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Požega naveli su da područje Grada Požege nije bilo pogođeno nevremenom te da je, prema informacijama kojima raspolažu, nevrijeme zahvatilo područje Papuka, dio Psunja i općinu Jakšić.

Nadležne službe procijenit će razmjere štete nakon obilaska terena i završetka hitnih intervencija.

Kiša nakratko poplavila ulice Koprivnice, KC Vode tvrde da je sustav radio dobro

Nakon obilne kiše koja je u nedjelju padala u Koprivnici i nakratko potopila dio ulica postavilo se pitanje funkcioniranja sustava odvodnje nakon aglomeracije, a direktor komunalne tvrtke KC Vode Zdravko Petras ocijenio je da je sustav uglavnom funkcionirao prema očekivanjima.

Petras je za Hinu kazao da su najveći problem privremeno predstavljali začepljeni slivnici zbog čega su se neke ulice nakratko našle pod vodom. Pojasnio je da učestale poplave podvožnjaka kod Podravke nisu povezane s oborinskom odvodnjom, nego s kvarom na pumpama koje ondje osiguravaju ispumpavanje vode.

Govoreći o situaciji drugdje u gradu, istaknuo je da je tijekom nevremena pala vrlo velika količina oborina, ali da je pet novih retencijskih bazena izgrađenih u sklopu projekta aglomeracije uspješno prihvatilo višak vode. Aglomeracija Koprivnica okončana je prije otprilike godinu dana.

- Retencijski bazeni su se napunili, a voda se potom prepumpavala kanalizacijskim kolektorima prema prigradskom naselju Herešin. Svi preljevni sustavi bili su u funkciji, a potok Koprivnica nije bio ni do pola pun, izvijestio je Petras.

Dodao je da je tijekom prvih 30 do 40 minuta nevremena dio slivnika bio začepljen granjem i lišćem koje je oluja nanosila s drveća uz prometnice, zbog čega voda nije mogla nesmetano otjecati, piše HRT.

Prema njegovim riječima, kanalizacijski sustav u tom je razdoblju bio potpuno opterećen, no nakon povlačenja vode kroz kolektorsku mrežu većina prometnica brzo se ispraznila.

Petras je naglasio da održavanje slivnika i oborinske odvodnje nije u nadležnosti KC Voda, nego službi zaduženih za cestovnu infrastrukturu i njezino održavanje.

Ocijenio je i da je projekt aglomeracije značajno povećao otpornost sustava na obilne oborine.

- Novih 13.000 prostornih metara retencijskog kapaciteta koje prije nismo imali osjetno pomaže. Da nije bilo aglomeracije, situacija bi sigurno bila lošija, rekao je Petras, dodajući da je u središnjem dijelu grada obnovljen dio kanalizacijske mreže te su izgrađeni retencijski bazeni koji smanjuju opterećenje sustava tijekom jakih kiša.