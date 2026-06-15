VIDEO Prije 40 godina napustili su klupe stare škole na istoku Splita, a sada ih emocije vratile u najljepše dane života

"Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena…", stihovi su pjesme koji su prošlog petka odzvanjali kultnim Restoranom Rus na istoku Splita, gdje se veselo društvo iz Žrnovnice okupilo kako bi proslavilo 40. obljetnicu završetka osnovne škole.

Susret je imao i posebnu simboliku jer je riječ o posljednjoj generaciji koja je pohađala nekadašnju Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića u Žrnovnici, smještenu u Glavici. Nakon njihova odlaska iz školskih klupa vrata stare škole zauvijek su zatvorena. Na mjestu nekadašnje školske zgrade danas se nalazi Dom za starije i nemoćne osobe, dok je nova školska zgrada Osnovne škole Žrnovnica izgrađena na Pricviću.

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Uz pjesmu, smijeh i prepričavanje školskih dogodovština, nekadašnji učenici vratili su se na jednu večer u bezbrižne dane djetinjstva i mladosti, prisjećajući se vremena kada su zajedno odrastali u staroj žrnovskoj školi.

Generaciju A razreda činili su Beti Ćalić (rođ. Tomaž), Anita Ćurić, Vanesa Lisica (rođ. Tomažin), Miranda Marin, Tamara Bošković (rođ. Jerković), Milana Moterze (rođ. Lakić), Edita Padovan (rođ. Roguljić), Ileana Dolić (rođ. Marin), Karla Botica (rođ. Mihanović), Iva Sirković (rođ. Ivančić), Neda Milin, Kristina Kostović (rođ. Amižić) i Antonela Modrić (rođ. Marin), kao i njihovi školski kolege Duško Mihanović, Siniša Mihanović, Miljenko Marin, Stipe Amižić, Frane Marin, Petar Golub, Robert Barbarić, Zlatko Mihanović, Damir Gruica, Denis Peričić, Ante Barić i Andrija Mihanović.

B razred činili su Željko Pudar, Božo Kuduž, Ante Gruica, Goran Jerković, Pero Aljinović, Špirko Vlajić, Tomislav Vlajić, Bruce Jerković, Leo Radić i Tonći Mihanović te njihove školske kolegice Ankica Jeročić (rođ. Mihanović), Ivana Štrilić (rođ. Turić), Vedrana Vukićević (rođ. Kljanović), Dijana Mišić (rođ. Marin), Nada Amižić, Dražana Barišić, Nena Čagalj (rođ. Aljinović), Roberta Bartulić, Jagoda Semrenić (rođ. Lolić), Silvana Marin (rođ. Čagalj), Sandra Strunje, Tanja Hudnić-Bilić (rođ. Javorčić), Sanja Mihaljević (rođ. Reljić), Gordana Raboteg (rođ. Sinovčić), Senija Kulušić (rođ. Miličević), Anita Gunjača (rođ. Bratim) i Renata Fistonić (rođ. Bratim).

S posebnim pijetetom prisjetili su se i svojih prerano preminulih školskih kolega i prijatelja Katice Perić, Igora Roguljića, Renata Bratima, Valentina Perkovića, Denisa Balete i Dejana Vuce, koji su trajno ostali dio njihove generacije i njihovij uspomena.

Generaciju ( A razred) je tijekom prva četiri razreda vodila učiteljica Živana Podrug, dok je od petog do osmog razreda razrednica bila Tonka Miloš.

'B' razred je tijekom prva četiri razreda vodila učiteljica Nataša Orlandini, dok je od petog do osmog razreda razrednik bio Ante Bebić.

Posebno emotivan trenutak večeri bio je dolazak nekadašnje učiteljice (B razreda) Nataše Orlandini, koja je za ovu prigodu doputovala s Brača. Iako su godine prošle, bivša učiteljica i dalje zrači vedrinom, toplinom i životnom energijom po kojoj je mnogi pamte još iz školskih dana. Njezini nekadašnji učenici srdačno su je dočekali, a u znak zahvalnosti za godine provedene uz njih uručili su joj cvijeće.

Kakva je atmosfera vladala i kako je izgledalo druženje ljudi koji su nekada zajedno prolazili dobro i zlo, radosti i tuge, školske ljubavi te sve lijepe i teške trenutke školskih dana, pogledajte u nastavku.