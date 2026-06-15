Close Menu

"Neka nafta poteče!": Svijet odahnuo nakon dramatične objave: SAD i Iran postigli dogovor

Sporazum bi trebao zaustaviti vojne operacije na svim frontama, uključujući Libanon, te ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za svjetski pomorski promet

Pakistan je objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli mirovni dogovor kojim se predviđa “trenutačan i trajan” prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Prema izjavi pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, službeno potpisivanje sporazuma trebalo bi se održati u petak, 19. lipnja, u Švicarskoj.

Dogovor je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, koji je na društvenim mrežama napisao da je “sporazum s Islamskom Republikom Iran završen”. Trump je pritom najavio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i uklanjanje američke pomorske blokade, poručivši: “Neka nafta poteče!”

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte i plina, a njegovo zatvaranje posljednjih je mjeseci dodatno pojačalo strah od rasta cijena energenata i širenja krize na Bliskom istoku. Prema dostupnim informacijama, dio otvorenih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, trebao bi biti predmet nastavka pregovora, javlja BBC.

Dogovor dolazi nakon novog zaoštravanja situacije u Libanonu, gdje je izraelski napad na južni Bejrut izazvao osude Irana i zabrinutost da bi pregovori mogli propasti. Trump je, prema američkim medijima, poručio da se napad “nije trebao dogoditi” u trenutku kada su Washington i Teheran bili blizu dogovora.

Ipak, detalji sporazuma zasad nisu u potpunosti poznati, a zapadni mediji upozoravaju da bi provedba mogla biti složena, osobito zbog pitanja Libanona, Hezbollaha, izraelske sigurnosti i budućih pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0