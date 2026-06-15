"Neka nafta poteče!": Svijet odahnuo nakon dramatične objave: SAD i Iran postigli dogovor

Pakistan je objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli mirovni dogovor kojim se predviđa “trenutačan i trajan” prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Prema izjavi pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, službeno potpisivanje sporazuma trebalo bi se održati u petak, 19. lipnja, u Švicarskoj.

Dogovor je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, koji je na društvenim mrežama napisao da je “sporazum s Islamskom Republikom Iran završen”. Trump je pritom najavio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i uklanjanje američke pomorske blokade, poručivši: “Neka nafta poteče!”



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Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte i plina, a njegovo zatvaranje posljednjih je mjeseci dodatno pojačalo strah od rasta cijena energenata i širenja krize na Bliskom istoku. Prema dostupnim informacijama, dio otvorenih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, trebao bi biti predmet nastavka pregovora, javlja BBC.

Dogovor dolazi nakon novog zaoštravanja situacije u Libanonu, gdje je izraelski napad na južni Bejrut izazvao osude Irana i zabrinutost da bi pregovori mogli propasti. Trump je, prema američkim medijima, poručio da se napad “nije trebao dogoditi” u trenutku kada su Washington i Teheran bili blizu dogovora.

Ipak, detalji sporazuma zasad nisu u potpunosti poznati, a zapadni mediji upozoravaju da bi provedba mogla biti složena, osobito zbog pitanja Libanona, Hezbollaha, izraelske sigurnosti i budućih pregovora o iranskom nuklearnom programu.