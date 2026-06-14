Katamaran Krilo Eclipse stigao u Split

Nakon pomorske nesreće u kojoj su tri osobe smrtno stradale nakon sudara katamarana i jedrilice, dok se za jednom osobom i dalje traga, katamaran Krilo Eclipse u večernjim je satima stigao u Split.

Plovilo je prethodno bilo otegljeno u Milnu, nakon što je sudjelovalo u nesreći koja je potresla javnost. Riječ je o katamaranu koji je nakon nesreće uključen u daljnje postupanje nadležnih službi, dok se paralelno nastavlja istraga o svim okolnostima sudara. Fokus istražnih radnji je na utvrđivanju točnog slijeda događaja, kao i odgovornosti sudionika nesreće.

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Tragični događaj na moru i dalje je pod istragom, a nadležne službe nastavljaju intenzivne aktivnosti na pronalasku nestale osobe.