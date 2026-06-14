Nijemci i Nizozemci na Zvončacu: Split živi u ritmu Svjetskog prvenstva

Po Splitu se osjeća dašak Svjetskog prvenstva. Tako smo kraj Fan zone na Zvončacu sreli njemačke i nizozemske navijače. Nizozemci su nam i pozirali u svojim specifičnim "oranje" dresovima. Sinoć je, po običaju, pola Splita gledalo Brazil, koji je s Marokom remizirao, bez obzira na prekrasan gol Viniciusa.

Danas je to tako, svi igraju nogomet pa remiji i porazi favorita odavno nisu iznenađenja.

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Nekad su Nijemci i Nizozemci bili apsolutni vladari europskog nogometa pa su igrali i ono veliko finale u Münchenu 1974. S jedne strane Franz Beckenbauer, s druge Johan Cruijff.

Pobjedom od 2:1 Nijemci su postali svjetski prvaci. A Nizozemci su bili predodređeni osvojiti World Cup u Argentini 1978. Bili su favoriti, još nije bilo Maradone, "mali zeleni" tek je počinjao u Argentinos Juniorsu, u svojoj najromantičnijoj fazi. Jaku Nizozemsku izbornika Rinsa Michelsa i njegov totalni nogomet s Rudijem Krolom, Neskensom, Repom i Rensenbrinkom nije predvodio tada najbolji svjetski igrač Johan Cruijff. Odbio je putovati u Argentinu zbog vladavine vojne hunte u toj zemlji. Iz istih razloga na Svjetsko prvenstvo u Argentini 1978. nije išao ni odlični njemački vezist Paul Breitner, kao uvjereni i veliki ljevičar. Ali to je već neka druga priča i o tome ćemo jedanput...