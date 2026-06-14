Kapetan Kuštera otkrio dramatičan detalj: Pretpostavljamo da je nestala osoba ostala u potonuloj jedrilici

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera, koji je među prvima stigao na mjesto teške pomorske nesreće u Splitskim vratima, u razgovoru za središnji Dnevnik HTV-a iznio je nove detalje istrage i potrage za nestalom osobom.

Istraga još traje, a nadležne službe prikupljaju izjave svih osoba koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju okolnosti nesreće u kojoj su poginule tri osobe.

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- Još se skupljaju svi podaci. Radi se taj mozaik, uzimaju se izjave od svih sudionika, od preživjelih s jedrilice, od svih putnika s katamarana i od ljudi koji su bili u blizini mjesta sudara, rekao je Kuštera.

Govoreći o nestaloj osobi, kapetan je otkrio kako je tijekom dana podvodni dron Hrvatske ratne mornarice pronašao mjesto na kojem se nalazi potonula jedrilica.

- Danas smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonula. Po kazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba bila je unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je potonula zajedno s njom, rekao je Kuštera.

Naglasio je kako se zasad radi o pretpostavci te da će više biti poznato nakon izvlačenja plovila.

- Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je ono što trenutno pretpostavljamo, dodao je.

Jedrilica se nalazi na dubini većoj od 50 metara, zbog čega je akcija njezina izvlačenja iznimno zahtjevna.

- Danas se neće vaditi jedrilica jer dolazi noć. Aktivnosti ćemo obustaviti, a ujutro bi trebalo početi njezino izvlačenje, rekao je kapetan.

Objasnio je i da je podvodni dron pomogao u lociranju plovila.

- Nije baš jednostavno pronaći plovilo na toj dubini. Dron MORH-a nam je pomogao da ga lociramo, kazao je.

Na pitanje kako je uopće moglo doći do sudara katamarana i jedrilice koja je plovila istim smjerom, Kuštera nije želio nagađati.

- Sada ne mogu govoriti o tome. Mi prikupljamo točne podatke, znamo kuda se koje plovilo kretalo. Uzimamo sve zapise i podatke sustava nadzora plovidbe. Kada izvučemo jedrilicu s dna, imat ćemo relevantne podatke da možemo reći što se dogodilo, istaknuo je.

Dodao je da će odgovornost za nesreću biti moguće utvrditi tek nakon dovršetka svih istražnih radnji.

- Krivca ćemo znati tek kada istraga bude potpuno gotova. Moramo izvući brod, pregledati mjesto udara i usporediti sve podatke koje imamo. Tada ćemo biti mnogo pametniji, poručio je, piše HTV.