Jakov Jozinović objavio prvi album, otkrio kako je nastala pjesma koja mu je promijenila život

Jakov Jozinović, jedan od najpopularnijih mladih glazbenika u regiji, objavio je svoj prvi studijski album pod nazivom "Ja za čuda letim", čime je zaokružio godinu iznimnog uspona na glazbenoj sceni.

Vijest je podijelio na Instagramu, gdje je uz emotivnu objavu otkrio i priču koja stoji iza naslovne pjesme albuma. Prisjetio se razgovora s Matijom Cvekom na jednoj terasi 24. travnja prošle godine, kada mu je ispričao dio svoje životne priče.

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Kako navodi, upravo je tada Cvek počeo pjevušiti melodiju iz koje će kasnije nastati pjesma "Ja za čuda letim".

"U tom trenutku još nitko ne zna za mene, i uz sebe sam imao 'samo' obitelj, prijatelje, velike želje i predivne ljude poput Matije koji su vjerovali u mene", napisao je Jozinović.

Otkrio je i kako su tada nastali stihovi: "Ja za čuda letim al ti se ne vidiš u tome", koji su s vremenom postali njegov zaštitni znak.

Od viralne obrade do rasprodanih dvorana

Dvadesetogodišnji Vinkovčanin pozornost javnosti privukao je nastupima u talent showovima, no pravi proboj ostvario je na društvenim mrežama. Njegova obrada Balaševićeve pjesme "Olivera" postala je viralni hit, nakon čega je uslijedio nagli rast popularnosti.

Posebnu pažnju privukao je podatak da je rasprodao čak deset koncerata u beogradskom Sava Centru prije nego što je objavio autorski album.

Slijede koncerti u Areni Zagreb

Objava albuma označava početak novog poglavlja njegove karijere, a pratiti će je i velika regionalna turneja koja nosi isti naziv kao i album.

Među najvažnijim nastupima izdvajaju se dva koncerta u Areni Zagreb, zakazana za 19. i 20. lipnja, na kojima će publika prvi put uživo imati priliku čuti pjesme s debitantskog izdanja.