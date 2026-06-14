Liječnica iz splitskog KBC-a: "Tri osobe poginule, jedna je nestala. Četvero ih je na Firulama…"

U pomorskoj nesreći koja se danas dogodila kod Splitskih vrata tri su osobe poginule, dok se za jednom osobom još traga. U nesreći su sudjelovali putnički brod privatne domaće tvrtke, na kojem se nalazilo 118 putnika, te jedrilica pod francuskom zastavom, na kojoj su bili stradali putnici. Jedrilica je nakon nesreće potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prva dojava stigla u 11:37 sati

Voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Split, Željka Radaković, specijalistica hitne medicine, kazala je da je prva dojava zaprimljena u 11:37 sati.

"Dobili smo poziv očevidaca u 11:37, po službenoj evidenciji. Već iduću minutu došla je dojava iz sektora za spašavanje na moru. Radilo se o pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj su sudjelovala dva plovila, a u tom trenutku nije se znao točan broj ozlijeđenih", kazala je Radaković.

Na teren odmah upućen supetarski tim HMP-a

Kako je dodala, odmah je angažiran supetarski tim Hitne medicinske pomoći, u sastavu liječnice, medicinske sestre i vozača, kao i brza plovidba HMP-a.

"Oni su isplovili iz Milne i došli na mjesto događaja. S vremenom su se informacije mijenjale. Tri osobe su, nažalost, preminule, a jedna je osoba nestala", rekla je Radaković.

Četiri osobe lakše ozlijeđene

Prema dosad dostupnim informacijama, četiri su osobe lakše ozlijeđene. Prebačene su plovilom Obalne straže, nakon čega ih je preuzeo tim iz Splita.

"Za sada nemamo informacija da ima ozlijeđenih osoba s katamarana, a kao što znate, ondje je bilo više putnika. Četiri osobe su lakše ozlijeđene i nalaze se na Firulama. Radi se, za sada, o lakše ozlijeđenim osobama", kazala je Radaković.

Potraga za nestalom osobom se nastavlja

U akciji nakon nesreće sudjelovalo je više službi, a potraga za nestalom osobom se nastavlja.