Šef Centra sigurnosti plovidbe o tragediji kod Brača: "Tek istrage će pokazati što se točno dogodilo"

Dok traje potraga za nestalom osobom i očevid nakon teške pomorske nesreće u Splitskim vratima, oglasio se i načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damian Dundović.

Istaknuo je kako je prerano govoriti o uzrocima nesreće te da će odgovore dati tek službene istrage koje provode nadležne institucije.

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"Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim na Ministarstvo mora, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) i Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno napravit će svoje istrage. Tada ćemo vidjeti i znat ćemo više detalja o tome što se točno dogodilo", rekao je Dundović za HRT.

Dodao je kako će tek po završetku svih postupaka biti moguće utvrditi okolnosti koje su dovele do sudara katamarana i jedrilice.

Podsjetimo, nesreća se dogodila nešto prije 11:30 sati između Brača i Šolte. U sudaru putničkog katamarana i jedrilice francuske zastave poginule su tri osobe, četiri su spašene i izvan su životne opasnosti, dok se za jednom osobom još uvijek traga.

Na mjestu nesreće provodi se očevid, a u istragu će se, uz Ministarstvo mora i policiju, uključiti i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća kako bi se utvrdio točan slijed događaja i eventualna odgovornost sudionika.