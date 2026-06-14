Oglasio se Grlić Radman nakon tragedije kod Splita: "Duboko sam ožalošćen"

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oglasio se nakon teške pomorske nesreće u Splitskim vratima u kojoj su poginula tri češka državljana.

U objavi na društvenoj mreži X izrazio je sućut obiteljima stradalih, češkom narodu i tamošnjim vlastima.

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"Duboko sam ožalošćen tragičnom pomorskom nesrećom u blizini Splita, u kojoj su poginula tri češka državljana", napisao je Grlić Radman.

Ministar je poručio kako u ovim teškim trenucima Hrvatska stoji uz Češku.

"Upućujem iskrenu sućut svom češkom kolegi, obiteljima žrtava i češkom narodu. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge", naveo je.

Podsjetimo, nesreća se dogodila nešto prije 11:30 sati u području Splitskih vrata između Brača i Šolte, gdje su se sudarili putnički katamaran i jedrilica francuske zastave. Jedrilica je nakon sudara potonula.

Prema dosad objavljenim informacijama, na jedrilici se nalazilo osam osoba. Tri osobe su smrtno stradale, četiri su spašene i izvan su životne opasnosti, dok se za jednom osobom još uvijek traga.

Ranije tijekom dana o tragediji se oglasilo i češko Ministarstvo vanjskih poslova, koje je potvrdilo da je njihov konzul na terenu te u kontaktu s hrvatskim vlastima.