Nakon tragedije kod Brača otkazane brojne katamaranske linije: Evo koje vožnje danas neće prometovati

Nakon teške pomorske nesreće u Splitskim vratima, u kojoj su se sudarili katamaran Krilo Eclipse i jedrilica francuske zastave, otkazano je nekoliko redovnih putničkih linija.

Prema obavijesti objavljenoj na službenim stranicama prijevoznika, zbog izvanrednih okolnosti otkazane su današnje plovidbe katamarana Krilo Eclipse na liniji Split – Vis te Vis – Split.

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Otkazana je i večernja linija iz Splita za Vis s polaskom u 20:30 sati, kao i povratna linija iz Visa za Split s polaskom u 19 sati.

Istovremeno su otkazane i dvije linije katamarana Krilo Nord između Splita i Supetra. Riječ je o polasku iz Splita u 14 sati te povratnoj liniji iz Supetra u 15 sati.

Podsjetimo, u današnjoj nesreći između Brača i Šolte smrtno su stradale tri osobe s jedrilice, dok se za jednom osobom još uvijek traga. Prema podacima Ministarstva mora, na jedrilici se nalazilo osam osoba, a prema navodima medija riječ je o češkim državljanima.

Na katamaranu Krilo Eclipse u trenutku nesreće nalazilo se 118 putnika i sedam članova posade. Uzrok sudara još nije poznat, a okolnosti tragedije utvrdit će se očevidom koji provode nadležne službe.

Zbog posljedica nesreće i angažmana dijela flote na izvanrednim aktivnostima, putnicima se savjetuje da prije polaska provjere najnovije informacije o plovidbenom redu.