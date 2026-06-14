Ozlijeđeni putnici s potonule jedrilice prevezeni u Split

Četvero ozlijeđenih čeških državljana koji su spašeni nakon današnje teške pomorske nesreće u Splitskim vratima prevezeni su u Klinički bolnički centar Split.

Kako prenosi HRT, ozlijeđene osobe dovezene su na Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) KBC-a Split, gdje je u tijeku njihova medicinska obrada.

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Iz bolnice su izvijestili da je riječ o češkim državljanima srednje životne dobi te da su, prema prvim informacijama, svi izvan životne opasnosti.

Podsjetimo, do tragedije je došlo nešto prije 11:30 sati u akvatoriju između Brača i Šolte kada su se sudarili putnički katamaran Krilo Eclipse i jedrilica francuske zastave. Nakon sudara jedrilica je potonula.

Prema podacima Ministarstva mora, na jedrilici se nalazilo osam osoba. Tri osobe su smrtno stradale, za jednom se još uvijek traga, dok su četiri osobe spašene iz mora i prevezene na liječničku obradu.

U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetliti okolnosti jedne od najtežih pomorskih nesreća na srednjem Jadranu posljednjih godina.