"Lijepa naša" neće se izvoditi uživo prije utakmice Hrvatske i Engleske, poznat je razlog

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, a uoči utakmice u Dallasu pojavila su se pitanja o tome hoće li se nacionalne himne izvoditi uživo, kao što je bio slučaj na nekim ranijim susretima turnira.

Razlog tome su svečane ceremonije organizirane za reprezentacije zemalja domaćina. Na prvim utakmicama Meksika, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država himne su izvodili poznati glazbenici pred punim stadionima, što je bilo dio posebnog programa koji je pripremila FIFA.

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Međutim, takav scenarij nije predviđen za utakmicu Hrvatske i Engleske. "Lijepa naša" i engleska himna bit će izvedene prema standardnom FIFA-inom protokolu, odnosno emitirane preko službenog razglasa stadiona.

Poseban tretman za domaćine

FIFA je za početak prvenstva organizirala posebne ceremonije u gradovima domaćinima.

Tako je u Mexico Cityju, uoči susreta Meksika i Južne Afrike, meksičku himnu izveo Alejandro Fernández, dok je južnoafričku otpjevala Tyla.

U Torontu je prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine kanadsku himnu izvela Alanis Morissette, a himnu Bosne i Hercegovine violinist Aleksandar Gajić.

Sličan program viđen je i u Los Angelesu prije susreta SAD-a i Paragvaja, gdje su američku himnu izveli Dan + Shay, dok je paragvajsku otpjevao sastav Purahei Soul.

Riječ je, dakle, o posebnim ceremonijama namijenjenima reprezentacijama domaćina, a ne o standardnoj praksi na svim utakmicama turnira.

Hrvatska protiv jednog od najvećih rivala

Dvoboj Hrvatske i Engleske jedan je od najiščekivanijih susreta grupne faze Svjetskog prvenstva.

Dvije reprezentacije imaju bogatu povijest međusobnih ogleda, a hrvatski navijači posebno pamte polufinale Svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji. Hrvatska je tada nakon produžetaka slavila 2:1 i prvi put u povijesti izborila finale svjetske smotre.

U Dallasu će obje reprezentacije započeti novi lov na svjetsku titulu, a stadion će prije početka susreta ipak ostati bez posebnih glazbenih izvedbi kakve su imali domaćini prvenstva.