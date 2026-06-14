Za ovaj stan na Žnjanu traže 690.000 eura, jedan detalj posebno je privukao pažnju

Stan na Žnjanu ovih je dana privukao dosta pažnje u jednoj Facebook grupi za nekretnine, a razlog je kombinacija lokacije, vrta i cijene.

Naime, za 690.000 eura prodaje se potpuno namješten stan ukupne obračunske površine oko 99 četvornih metara, što znači da se kvadrat kreće oko 6.970 eura. No ono što ovaj oglas izdvaja od brojnih drugih na tržištu nije samo lokacija.

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Stan dolazi s vrtom površine čak 183 četvorna metra i pogledom na more, što je prava rijetkost na Žnjanu. Uz to, budući vlasnik dobiva garažu od 26,64 četvorna metra i spremu od 13 četvornih metara.

U samom stanu nalaze se dvije spavaće sobe, dva kupatila, kuhinja s blagovaonicom, dnevni boravak i natkrivena terasa.

Nekretnina se prodaje potpuno namještena, vlasništvo je uredno i bez tereta, a smještena je u mirnom dijelu jednog od najtraženijih splitskih kvartova, nedaleko od mora i plaže.

Cijena? 690.000 eura.