Talačka kriza u Hrvatskoj: Zatočio ženu na balkonu, policija izbila vrata stana

U zagrebačkim Sesvetama jutros je došlo do talačke krize. Index neslužbeno doznaje kako se radi o nasilju u obitelji. Prema neslužbenim informacijama, muškarac je zatočio ženu na balkonu stana.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su dvije osobe u službenim prostorijama policije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Dvije osobe su u službenim prostorijama policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja", rekli su za Index iz PU zagrebačke.

Policija izbila vrata stana

Policija je intervenirala na mjestu događaja, a okolnosti se još utvrđuju.

24sata pišu da je njihova čitateljica snimila trenutak uhićenja muškarca. Prema njezinoj tvrdnji, čuo se krik žene s balkona, nakon čega su na mjesto događaja došli policajci i specijalna policija.

"Drama traje od jutra, a od jučer traje njihova svađa. Prije smo ih znali isto čuti kako se svađaju. Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zatočena žena. Čuo se njen krik. Htjela je da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata", rekla je čitateljica za 24sata.

Nakon kriminalističkog istraživanja trebalo bi biti poznato što se točno dogodilo i hoće li biti kaznene prijave.