Ovo je katamaran koji se sudario s jedrilicom

Katamaran Krilo Eclipse, koji je danas sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći između Brača i Šolte, u trenutku sudara plovio je na redovnoj liniji prema Braču. Prema dostupnim informacijama, na brodu se nalazilo oko 180 putnika.
Riječ je o jednom od najvećih putničkih katamarana u floti tvrtke Krilo. Brod je dug 56 metara, a može primiti do 440 putnika. Izgrađen je 2001. godine te postiže brzinu do 42 čvora, zbog čega spada među najbrža putnička plovila koja prometuju na hrvatskoj obali.
Prema podacima o plovidbi, katamaran je u trenutku nesreće bio na redovnoj liniji iz Splita prema Braču kada je došlo do sudara s jedrilicom u akvatoriju između Šolte i Brača.
Policija je ranije potvrdila da su u nesreći smrtno stradale tri osobe s jedrilice, dok se za jednom osobom još uvijek traga. Četiri osobe spašene su i medicinski zbrinute na mjestu događaja.
Za sada nema informacija o ozlijeđenima među putnicima i članovima posade katamarana. Nakon nesreće pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj sudjeluju pomorska policija, Lučka kapetanija i druge žurne službe.
Točne okolnosti sudara bit će poznate nakon očevida kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje prometnog vještaka i policije.
Današnja tragedija jedna je od najtežih pomorskih nesreća u srednjodalmatinskom akvatoriju posljednjih godina.