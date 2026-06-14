Ovo je katamaran koji se sudario s jedrilicom

Katamaran Krilo Eclipse, koji je danas sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći između Brača i Šolte, u trenutku sudara plovio je na redovnoj liniji prema Braču. Prema dostupnim informacijama, na brodu se nalazilo oko 180 putnika.

Riječ je o jednom od najvećih putničkih katamarana u floti tvrtke Krilo. Brod je dug 56 metara, a može primiti do 440 putnika. Izgrađen je 2001. godine te postiže brzinu do 42 čvora, zbog čega spada među najbrža putnička plovila koja prometuju na hrvatskoj obali.

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Prema podacima o plovidbi, katamaran je u trenutku nesreće bio na redovnoj liniji iz Splita prema Braču kada je došlo do sudara s jedrilicom u akvatoriju između Šolte i Brača.

Policija je ranije potvrdila da su u nesreći smrtno stradale tri osobe s jedrilice, dok se za jednom osobom još uvijek traga. Četiri osobe spašene su i medicinski zbrinute na mjestu događaja.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima među putnicima i članovima posade katamarana. Nakon nesreće pokrenuta je velika akcija spašavanja u kojoj sudjeluju pomorska policija, Lučka kapetanija i druge žurne službe.

Točne okolnosti sudara bit će poznate nakon očevida kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje prometnog vještaka i policije.

Današnja tragedija jedna je od najtežih pomorskih nesreća u srednjodalmatinskom akvatoriju posljednjih godina.