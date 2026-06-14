Ljudi oduševljeni novim filmom HTZ-a s Johnom Malkovichem: "Ovo je najbolja promocija Hrvatske dosad"

Novi promotivni film Hrvatske turističke zajednice, u kojem glavnu ulogu ima holivudski glumac John Malkovich, u samo nekoliko sati prikupio je niz pozitivnih reakcija gledatelja koji ga nazivaju jednom od najboljih turističkih kampanja koje je Hrvatska ikad napravila.

Šestominutni film prati Malkovichevo otkrivanje hrvatskih korijena, a kroz priču gledatelje vodi od Dubrovnika i jadranskih otoka do Istre, Zagreba i Slavonije. Umjesto klasične turističke reklame, autori su se odlučili za filmski pristup u kojem se isprepliću humor, emocije i hrvatski identitet.

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Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama i YouTubeu, pogodili su u sridu.

"Tko god je došao na ovu ideju zaslužuje povišicu. Zabavno, duhovito i vrhunski producirano", napisao je jedan gledatelj.

Drugi smatra da je riječ o najboljoj kampanji Hrvatske turističke zajednice dosad.

"Najbolja promocija koju je naša turistička zajednica ikad napravila. Johne, dobro došao kući", stoji u komentaru koji je prikupio više od stotinu pozitivnih reakcija.

Mnogi su priznali da ih je iznenadila kvaliteta produkcije.

"Brutalno dobro. Toliko dobro da ne mogu vjerovati da smo ovo mi napravili", napisao je jedan korisnik.

Dio komentatora posebno je pohvalio duhovite detalje i Malkovichev nastup.

"Žali se na sve kao pravi Hrvat. Dobro došao", našalio se jedan gledatelj.

Nisu izostale ni pohvale na račun same ideje kampanje.

"Konačno da u turizmu netko nešto radi, a ne samo čeka da izađe sunce i zagrije more. Ovo zaslužuje ozbiljan bonus na plaći", poručio je jedan od komentatora.

Film Hrvatsku prikazuje kroz povijest, prirodne ljepote, gastronomiju i svakodnevni život, a reakcije publike sugeriraju da je upravo odmak od klasičnih turističkih reklama ono što je osvojilo gledatelje.

Dok se promotivni video nastavlja širiti društvenim mrežama, prvi dojmovi pokazuju da je HTZ ovoga puta pogodio recept koji istovremeno promovira zemlju i zabavlja publiku. Za mnoge gledatelje ovo nije samo reklama za Hrvatsku, nego kratki film koji bi bez problema mogao stajati i sam za sebe.