Na A1 zaustavljen s gotovo 150 kilograma duhana, završio kod pritvorskog nadzornika

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja proveli su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela "Nedozvoljena trgovina".

U petak, 12. lipnja na autocesti A1 kod Vodica, policijski službenici Službe kriminalističke policije u suradnji s policijskim službenicima Postaje prometne policije Šibenik zaustavili su osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 37-godišnjak.

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Policijski službenici su pregledom vozila u prtljažniku pronašli petnaest vreća sitno rezanog duhana ukupne bruto težine 147,7 kilograma. Muškarac je uhićen i odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.