Stručnjaci za jetru upozoravaju na proizvod koji se često prodaje kao zdrava opcija

Kada se govori o zdravlju, najčešće se spominju srce, mozak ili crijeva, dok jetra često ostaje zanemarena. Ipak, bolesti jetre među vodećim su uzrocima smrtnosti u svijetu, a stručnjaci upozoravaju da svakodnevne prehrambene navike mogu imati velik utjecaj na njezino stanje.

Posebnu pozornost posljednjih godina privlači steatozna bolest jetre povezana s metaboličkom disfunkcijom (MASLD), stanje koje nastaje zbog nakupljanja masnoće u jetri i može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

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Među namirnicama koje se često percipiraju kao zdrave našle su se i proteinske pločice. Iako ih mnogi biraju kao praktičan međuobrok nakon treninga ili tijekom radnog dana, stručnjaci upozoravaju da pojedine vrste sadrže velike količine šećera i drugih sastojaka koji mogu nepovoljno djelovati na jetru.

Istraživanje provedeno 2025. godine na 458 grickalica dostupnih u supermarketima pokazalo je da je čak 37 posto analiziranih proizvoda sadržavalo količine šećera usporedive s onima u čokoladicama, iako su se reklamirali kao zdrav izbor.

Šećer može potaknuti nakupljanje masnoće u jetri

Hepatolog i gastroenterolog dr. Qin Rao upozorava da prekomjeran unos dodanog šećera, osobito visokofruktoznog kukuruznog sirupa, može pridonijeti nakupljanju masnoća u jetri.

"Višak šećera može potaknuti upalu i stvaranje ožiljaka na jetri, a istovremeno pogoršati inzulinsku rezistenciju", ističe stručnjak.

Znanstveni pregled objavljen 2023. godine također je utvrdio povezanost između povećanog unosa šećera i razvoja MASLD-a.

No problem nisu samo šećeri. Prema riječima dr. Raoa, i zasićene masti mogu pridonijeti nakupljanju masnoća u jetri te otežati organizmu pravilno korištenje inzulina.

Na što obratiti pozornost pri kupnji?

Stručnjaci savjetuju da pri odabiru proteinskih pločica treba provjeriti deklaraciju te birati proizvode s manjim udjelom dodanog šećera i većim udjelom vlakana.

"Pločice koje sadrže jednostavne, minimalno obrađene sastojke i biljne izvore proteina obično su bolji izbor za zdravlje jetre", kaže dr. Rao.

Kao kvalitetniju alternativu prerađenim proteinskim pločicama navodi orašaste plodove, sjemenke, edamame, grčki jogurt, losos, grah i leću.

"Te namirnice osiguravaju proteine, zdrave masti i vlakna koji mogu pridonijeti očuvanju zdravlja jetre", pojašnjava.

Stručnjaci naglašavaju da nijedna pojedinačna namirnica sama po sebi neće odrediti zdravlje jetre. Najvažniju ulogu i dalje imaju uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost te ograničavanje unosa prerađene hrane i dodanih šećera.