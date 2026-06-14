Pomorci sa splitskog i šibenskog područja stigli iz Irana u Hrvatsku

Dvojica hrvatskih pomoraca s broda “MSC Francesca” koji su bili zarobljeni u Iranu vratili su se u Hrvatsku.

Pomorci su bili na brodu na kojeg su iranske vlasti tijekom travnja zaplijenile prilikom pokušaja prolaska Hormuškim tjesnacem, a u nedjelju ujutro su stigli u Hrvatsku, potvrdio je za Novi list Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

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Prema dostupnim informacijama, pomorci su iz Irana u Hrvatsku stigli preko Turske.

Melvan nije htio previše komentirati detalje, samo je zahvalio Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) na svemu što je učinjeno da bi pomorci bili oslobođeni.

Pomorci su sa splitskog i šibenskog područja i prema informacijama koje su dolazile do nadležnih službu, iranske vlasti su se prema njima i ostatku posade odnosile korektno.