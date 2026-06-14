Čudili se odlukama Hrvata prije utakmice, a sada mu se klanjaju: "Veliki rizik se isplatio"

Australija je pobjedom protiv Turske 2:0 priredila jednu od najvećih senzacija na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a za to velike zasluge pripadaju Hrvatu Tonyju Popoviću!

Mnogi su ostali iznenađeni kada je Popović objavio početni sastav, na klupi je ostavio kapetana Mathewa Ryana i dokapetana Jacksona Irvinea, a od prve minute priliku su dobili vratar Patrick Beach i veznjak Paul Okon-Engstler, prenosi Gol.hr.

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"Jednostavno sam želio da brani Patrick, moja odluka je bila da brani Patrick", kazao je Popović bez previše objašnjavanja, a već tijekom prvog poluvremena pokazalo se da je to bio pun pogodak!

Kapetana i dokapetana ostavio na klupi

Prvo je zaustavio udarac najveće turske zvijezde Arde Gulera, a upravo je iz te akcije krenuo napad nakon kojeg je pao vodeći pogodak Australije! Mladi vratar brzo je pokrenuo kontru, lopta je stigla do Irankunde koji bježi obrani i zabija za 1:0.

Nekoliko minuta kasnije Beach je oduševio još jednom spektakularnom obranom, a do kraja utakmice skupio je čak osam uspješnih intervencija i bio jedan od ključnih igrača susreta.

ABC Sport dodaje da je veliko iznenađenje bilo i uvrštavanje Paula Okon-Engstlera u početni sastav ispred iskusnog Jacksona Irvinea.

Dio australske javnosti posljednjih je mjeseci propitivao njegov status u reprezentaciji, no veznjak je protiv Turske pružio odličnu partiju. Sudjelovao je u akciji za prvi pogodak, uspješno prekidao turske napade i bio vrlo važan u kontroli sredine terena, prenosi Gol.hr.

Rizik se isplatio!

Međutim, to nije bilo sve! Popović je još jednom pokazao hrabrost i u zadnjoj liniji.

Iako je mladi Lucas Herrington odigrao vrlo dobre utakmice protiv Meksika i Švicarske te privukao interes Barcelone, hrvatski izbornik odlučio se za iskusnijeg Camerona Burgessa. Pokazalo se da je i ta odluka bila pogođena jer je Burgess zajedno sa suigračima iz obrane uspješno zaustavio većinu turskih napada.

Hrvatski stručnjak tako je na najbolji mogući način otvorio svoj nastup na Svjetskom prvenstvu i pokazao da se ne boji povući riskantne poteze kada vjeruje da su najbolji za njegovu momčad.