Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio čestitku svim dobrovoljnim darivateljima krvi

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj povodom Svjetskog dana darivatelja krvi uputio je čestitku svim dobrovoljnim darivateljima:

“Povodom Svjetskog dana darivatelja krvi upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost svima koji svojim nesebičnim činom darivanja krvi spašavaju živote i pružaju nadu onima kojima je najpotrebnija.

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Dobrovoljni darivatelji krvi primjer su istinske humanosti i solidarnosti. Njihova spremnost da redovito daruju krv od neprocjenjive je važnosti jer upravo na taj način osiguravamo pravodobnu i sigurnu opskrbu krvlju za sve kojima je potrebna.

Vaš plemeniti čin ujedno je snažan poticaj mladima da se uključe u ovu humanu misiju i postanu dio zajednice koja nesebično pomaže drugima. Darovati krv znači darovati život, a to je jedno od najuzvišenijih djela čovjeka.

Još jednom, od srca vam hvala na vašoj humanosti, plemenitosti i nesebičnosti.”

Gradonačelnik Miro Bulj i sam je darivatelj krvi.