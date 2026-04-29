Mladi prometni talenti iz Splita briljirali i osigurali mjesto na državnom finalu

kolski prometni poligon Auto kluba "Split" na Turskoj kuli danas je, pod vedrim i sunčanim nebom, ugostio najbolje mlade prometne znalce naše Županije.

Županijsko natjecanje "Sigurno u prometu 2026." još je jednom potvrdilo da su rana edukacija i preventiva najsigurniji put prema odgovornom sudjelovanju u prometu. Ova hvalevrijedna akcija održana je pod visokim pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog autoklub (HAK), te Ministarstva znanosti i obrazovanja, čime se dodatno naglašava nacionalna važnost prometne kulture među najmlađima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Put u Rovinj zaslužen vrhunskim rezultatima

Natjecatelji su prošli kroz stroge provjere – od teoretskog online ispita pod nadzorom HAK-ovih ispitivača, do zahtjevnog praktičnog dijela na poligonu pod strogim okom policijskih službenika. U ukupnom poretku, dvoje najboljih dječaka i djevojčica osiguralo je svoje mjesto na Državnom natjecanju u Rovinju (19. – 22. svibnja):

Djevojčice: Nikolina Đonlić i Korina Šimić (obje iz OŠ Kamen-Šine, Split, uz mentoricu Nelu Beronju).

Dječaci: Ante Vasilj (OŠ kneza Branimira, Donji Muć, mentorica Alenka Šimić) i Šimun Bubalo (OŠ Jelsa, mentorica Ivana Carić).

Poruka školama: Sigurnost je zajednički cilj

Iako su postignuti rezultati impresivni, organizatori su uputili i važan motivacijski poziv. Naime, od 28 splitskih osnovnih škola, ove je godine na natjecanju sudjelovalo tek njih pet. Rad s djecom u školama, koji provode predani mentori, dokazano daje rezultate i izravno utječe na sigurnost u prometu. Današnje fotografije sa Turske kule najbolji su poziv svim školama da se iduće godine priključe u još većem broju.

Nagrade kao kruna truda i profesionalnosti

Auto klub "Split" i ove se godine pobrinuo za iznimno atraktivan nagradni fond koji je bio dodatni motiv mladim natjecateljima. Uz nove bicikle za pobjednike, podijeljeni su i poklon bonovi od 100 € za Decathlon, te role za trećeplasirane.

Nagrade je u ime Splitsko-dalmatinske županije uručio Denis Ančić, tajnik Odbora za sigurnost SD županije, koji je istaknuo važnost ovakvih natjecanja u odgoju savjesnih sudionika u prometu.

Uz profesionalnu potporu policijskih službenika i sjajnu atmosferu, djeca su pokazala zrelost i vještinu na kojoj bi im pozavidjeli i stariji vozači.

Čestitamo našim mladim nadama i želimo im puno sreće na državnoj završnici u Rovinju!