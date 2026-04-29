Trojac uhićen zbog serije provala u Splitu

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca – 29-godišnjakom, 47-godišnjakom i 43-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe i krađe.

Sumnja se da su tijekom veljače i ožujka u tri navrata na području Splita provalili u alatnice u vlasništvu trgovačkog društva te otuđili metalne predmete, uključujući razni mesing i bakar.

Također ih se sumnjiči da su počinili i jedno kazneno djelo krađe, kada su iz alatnice istog poduzeća otuđili metalne elemente.Protiv osumnjičenih bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.