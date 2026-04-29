Šokantna objava Trumpa: S puškom u ruci poslao poruku Iranu

"IRAN nikako da se sabere. Ne znaju kako potpisati nenuklearni sporazum. Bolje im je da se brzo opamete!" poručio je u novoj objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik SAD-a Donald Trump uz sliku sebe kako drži automatsku pušku. Iznad slike piše "NO MORE MR. NICE GUY!" uz američku zastavu.
Objava je uslijedila nakon što je, prema WSJ-u, svojim suradnicima poručio da se pripreme za produljenu blokadu Irana. U nedavnim sastancima Trump je odlučio nastaviti pritiskati iransko gospodarstvo i izvoz nafte sprječavanjem brodskog prometa prema i iz njegovih luka, navodi se u izvješću, uz napomenu da smatra kako druge opcije, uključujući nastavak bombardiranja ili odustajanje od sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade.
Na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je i da ga je Iran izvijestio o tome da je zemlja u stanju kolapsa te dodao da Iran traži da se što prije otvori Hormuški tjesnac dok pokušava riješiti situaciju s vodstvom, prenosi Index.
"Iran nas je upravo obavijestio da je u 'stanju kolapsa'. Žele da 'otvorimo Hormuški tjesnac' što je prije moguće, dok pokušavaju riješiti svoju situaciju s vodstvom (u čemu će, vjerujem, i uspjeti!). Hvala što pratite ovo pitanje! Predsjednik DONALD J. TRUMP", objavio je.
Izjavio je i da trenutačno s Iranom radi ono što su, prema njegovu mišljenju, druge države i predsjednici trebali učiniti davno. "Upravo sada radim nešto s Iranom što su druge države ili predsjednici trebali učiniti davno", poručio je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.
Podsjetimo, prosječne cijene goriva u Sjedinjenim Državama porasle su na najvišu razinu od početka rata s Iranom, a najovija anketa Ipsosa pokazala je i da je američkom predsjedniku podrška pala na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu jer su Amerikanci sve više nezadovoljni rastućim troškovima života i nepopularnim ratom.