Afera u Vladi: Ministar (DP) 'proguao' rođakinju u ministarstvo pa dobio kaznu

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je DP-ovog ministra i potpredsjednika vlade Davida Vlajčića s 2000 eura zbog povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa, utvrdivši da je sudjelovao u zapošljavanju svoje rođakinje u ministarstvu, piše Index.

Postupak pokrenut na temelju novinskog napisa

Postupak je pokrenut 19. ožujka 2025. na temelju napisa tjednika Nacional, u kojem je navedeno da je ministar doveo svoju sestričnu na radno mjesto u ministarstvu. Povjerenstvo je tijekom postupka utvrdilo da je riječ o rodbinskoj vezi, iako daljnjoj, koja je potvrđena službenim putem, preko Ministarstva unutarnjih poslova i ureda za opću upravu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sporni premještaj dogodio se početkom ožujka 2025. Rođakinja ministra nije bila primljena putem javnog natječaja, nego je iz Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), gdje je radila kao pomoćnica ravnatelja, premještena u ministarstvo.

Najprije je 3. ožujka 2025. rješenjem raspoređena na radno mjesto višeg savjetnika specijalista, a potom istoga dana i na mjesto glavne savjetnice u kabinetu ministra. Oba rješenja potpisala je tadašnja glavna tajnica ministarstva.

Ministar osobno potpisao sporazum o premještaju

Povjerenstvo je utvrdilo i da je ministar Vlajčić osobno 28. veljače 2025. potpisao sporazum o premještaju, a istodobno je iz njegova kabineta zatražen premještaj rođakinje upravo na mjesto glavne savjetnice. Premještaj je proveden bez javnog natječaja, što je, prema očitovanju ministra, bilo moguće jer se radno mjesto smatralo upražnjenim, piše Index.

Ministar se u postupku očitovao te je priznao postojanje rodbinske veze, ali je naveo da smatra kako ona nije pravno relevantna. Također je istaknuo da između njega i zaposlenice ne postoji politička ni druga interesna povezanost. Naveo je i da je riječ o osobi koja je u državnu službu ušla još 2014. te da razlika u koeficijentu između prethodnog i novog radnog mjesta nije značajna.

Povjerenstvo, međutim, nije prihvatilo takvo obrazloženje. U odluci se navodi da je ministar, kao obveznik Zakona o sprječavanju sukoba interesa, bio svjestan rodbinskog odnosa te da je, unatoč tome, sudjelovao u postupku premještaja i potpisao sporazum. Time je, prema ocjeni Povjerenstva, prekršio odredbe članka 7. Zakona, koji zabranjuje postupanje u situacijama u kojima postoji privatni interes povezan s obiteljskim odnosima.

Evo zašto je ministar dobio visoku kaznu

Kao olakotne okolnosti uzeto je u obzir to što se ministar očitovao u postupku i detaljno opisao odnos srodstva, kao i činjenica da relativno kratko obnaša dužnost. Kao otegotna okolnost istaknuta je sama funkcija koju obnaša.

Rođakinja ministra napustila je ministarstvo 29. prosinca 2025. Zbog utvrđene povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo je ministru izreklo novčanu sankciju od 2000 eura.