Evo što se krije iza svakog razgovora s ChatGPT-jem

Brzi razvoj umjetne inteligencije istovremeno je fascinantan i zastrašujuć, a tehnologija je danas sposobna za stvari koje su se prije samo nekoliko godina činile nemogućima.

Iako se AI može korisno primijeniti, primjerice za brže prepoznavanje karcinoma na snimkama nego što bi to moglo ljudsko oko, postoji i zabrinutost zbog njezine zloupotrebe i mogućih negativnih posljedica.

Neki AI modeli već su se našli na udaru zbog generiranja seksualiziranih prikaza, a sve se više govori o mogućnosti da će ljudi u budućnosti radije birati interakciju s umjetnom inteligencijom nego s drugim ljudima. Istovremeno, mnogi se već sada previše oslanjaju na AI pri obavljanju važnih zadataka, piše Index.

Što donosi novo ažuriranje?

Nakon nedavnog lansiranja ažuriranja 5.5, iz OpenAI-ja su pojasnili koje nove mogućnosti model nudi, naglašavajući da će biti još veća pomoć na radnom mjestu.

"Objavljujemo GPT-5.5, naš dosad najpametniji i najintuitivniji model te sljedeći korak prema novom načinu obavljanja posla na računalu. GPT-5.5 brže razumije što pokušavate učiniti i može samostalno obaviti veći dio posla. Izvrstan je u pisanju i ispravljanju programskog koda, internetskom istraživanju, analizi podataka, izradi dokumenata i proračunskih tablica, upravljanju softverom te prebacivanju između alata sve dok zadatak nije gotov.

Umjesto da pažljivo upravljate svakim korakom, modelu GPT-5.5 možete zadati složen, višedijelni zadatak i pouzdati se u njega da će isplanirati zadatak, koristiti alate, provjeriti svoj rad, snaći se u nejasnoćama i nastaviti dok posao ne bude dovršen", priopćili su iz tvrtke.

Skrivena cijena upotrebe

Očekuje se da će mnogi korisnici isprobati novo ažuriranje, no važno je znati da korištenje ChatGPT-ja, osobito za nevažne zadatke, može imati značajan utjecaj na okoliš. Iako AI tvrtke tvrde da rade na smanjenju ekološkog otiska, on je i dalje razlog za zabrinutost.

Prema nekim procjenama, za svakih 20 do 50 upita postavljenih modelima poput ChatGPT-ja potroši se otprilike pola litre vode. Osim vode, za rad podatkovnih centara koji pokreću umjetnu inteligenciju potrebne su goleme količine električne energije. Forbes India ranije je, pozivajući se na procjene BestBrokersa, naveo da se za rad ChatGPT-ja dnevno troši više od pola milijuna kilovatsati struje.

Opravdanja i pogled u budućnost

S druge strane, zagovornici umjetne inteligencije tvrde da ona može ubrzati pronalaženje rješenja za klimatske probleme. OpenAI je nedavno pokrenuo višegodišnje partnerstvo s američkim nacionalnim laboratorijima kako bi uz pomoć vodećih znanstvenika unaprijedio znanstvena otkrića, uključujući i ona na području energetike.

Ipak, neupitno je da trenutačna i sve raširenija upotreba ove tehnologije ima utjecaj na planet. To je nešto o čemu vrijedi razmisliti sljedeći put kada odlučite postaviti neki nevažan zahtjev umjetnoj inteligenciji.