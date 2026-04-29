FOTO Split odaje priznanje svojim laureatima

Uoči Dana grada i blagdana svetog Dujma, danas je u Vili Dalmaciji tradicionalnim prijemom odano priznanje ovogodišnjim dobitnicima nagrada Grada Splita za 2025. godinu. Laureate su ugostili gradonačelnik Tomislav Šuta i član Komisije za javna priznanja Josip Gojak, uz nazočnost članova Komisije, predlagatelja i nagrađenih.

U središtu susreta bila je poruka o ljudima kao najvećoj vrijednosti grada. Istaknuto je kako velik broj pristiglih prijedloga potvrđuje vitalnost Splita i kontinuirano stvaranje novih vrijednosti u svim područjima društvenog života. "Biti upisan u knjigu nagrađenih povodom Dana grada velika je čast. Vi ste ponos Splita. Vrata Banovine uvijek su vam otvorena za savjete i inicijative jer upravo vaš rad, humanost i predanost čine temelj našeg grada", poručio je Josip Gojak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gradonačelnik Šuta čestitao je laureatima istaknuvši kako Split svoju snagu crpi iz svojih ljudi.

"Čak 67 pristiglih prijedloga pokazuje koliko je ovaj grad živ i koliko u njemu ima znanja, predanosti i želje za doprinosom zajednici", naglasio je gradonačelnik, izrazivši uvjerenje da će nagrađeni i dalje biti pokretači razvoja i uzor budućim generacijama.

Među 13 ovogodišnjih laureata nalaze se istaknuti pojedinci i kolektivi koji su svojim radom ostavili dubok trag u društvenom, kulturnom, znanstvenom i javnom životu grada. Nagrade za životno djelo dodijeljene su prof. Olgi Granić i prof. dr. sc. Jakovu Dulčiću, dok su posthumno priznanja dobili Žan Ojdanić i redatelj Branko Ivanda. Osobne nagrade pripale su Ani Zaninović, Luciji Zaninović Kuzmanić, Kruni Peronji, Tončiju Banovu i Špiru Gruici. Skupne nagrade dodijeljene su Jedriličarskom klubu Split, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Split, KUD-u "Filip Dević", Športsko-rekreativnoj udruzi "Vjeruj i djeluj" te Udruzi osoba s cerebralnom paralizom "Srce".

Dodjela nagrada održat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, 6. svibnja 2026. na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u sklopu obilježavanja Dana grada Splita.