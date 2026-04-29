Ovih šest prehrambenih navika šteti srcu

Zaštita srca uvelike ovisi o prehrani, no osim odabira zdravih namirnica, važno je obratiti pozornost i na svakodnevne navike koje mu mogu štetiti. Naizgled bezazlene rutine, poput previše kave ili preskakanja obroka, s vremenom mogu povećati rizik od visokog krvnog tlaka i srčanih bolesti. Dobra vijest je da se mnoge od tih navika mogu lako promijeniti. Liječnici su izdvojili šest prehrambenih pogrešaka koje najviše ugrožavaju zdravlje srca.

Previše zaslađivača u kavi

Iako je kava dio jutarnje rutine mnogih, problem često nisu sama kava nego dodaci. Pretjerivanje sa šećerom i zaslađivačima može imati negativan učinak na zdravlje srca. "Poznato je da povećana konzumacija šećera u prehrani podiže rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući koronarnu bolest srca, poput angine i srčanog udara, te cerebrovaskularne bolesti poput moždanog udara", upozorava kardiolog dr. Nick West za SheFinds, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodaje: "Iako su umjetni zaslađivači razvijeni kao zdravija i manje kalorična alternativa šećeru, čini se da i oni nose značajne rizike za razvoj istih stanja povezanih s visokim unosom šećera."

Prekomjeran unos natrija

Previše soli može ozbiljno opteretiti srce i krvne žile. Natrij se često unosi u velikim količinama kroz prerađenu i pakiranu hranu. "Ključno je ograničiti prekomjeran unos natrija iz prerađene i pakirane hrane jer on može doprinijeti visokom krvnom tlaku", kaže kardiolog dr. Michael Ross MacDonald.

Rafinirani ugljikohidrati i šećer

Prehrana bogata rafiniranim ugljikohidratima i šećerima može dugoročno negativno utjecati na zdravlje. Takve namirnice često dovode do naglih skokova šećera u krvi. "Konzumacija rafiniranih ugljikohidrata poput tjestenine i kruha, kao i zaslađenih napitaka poput prerađenih voćnih sokova i gaziranih pića, može dovesti do debljanja, dijabetesa i povišenog rizika od srčanih bolesti", upozorava dr. MacDonald.

Preskakanje doručka

Preskakanje doručka ili posezanje za brzom, slatkom hranom može poremetiti ravnotežu u organizmu. Takve navike utječu na razinu inzulina i opterećuju krvne žile. "Dovode do fluktuacija inzulina koje opterećuju krvne žile", objašnjava liječnik dr. Michael Genovese. Preporučuje započeti dan obrokom koji uključuje proteine, vlakna i zdrave masti, poput jaja, jogurta ili zobene kaše.

Nedovoljna hidracija

Tijelo tijekom noći gubi tekućinu, zbog čega je jutarnja hidracija posebno važna. Nedovoljan unos vode može dodatno opteretiti srce. "Može natjerati srce da radi napornije i povećava rizik od jutarnjeg srčanog udara jer dehidracija tijekom noći zgušnjava krv", ističe dr. Genovese. Savjetuje popiti čašu vode prije kave, uz dodatak limuna ili elektrolita.

Previše kave

Pretjerivanje s kofeinom može imati brze i vidljive učinke na organizam. Veće količine kave odjednom mogu utjecati na krvni tlak i hormone stresa. "Prevelika količina kave odjednom može naglo povisiti krvni tlak i hormone stresa", upozorava dr. Genovese. Umjesto toga, preporučuje prvo hidrataciju i obrok, a tek potom konzumaciju kave.