FOTO I VIDEO Ploče dočekale svjetske prvakinje: Grad ponosa, emocija i zlatnih djevojaka!

Ploče su dočekale svoje svjetske prvakinje onako kako i zaslužuju – uz prepune tribine, gromoglasan pljesak, snažne emocije i ponos koji se osjećao na svakom koraku, piše Klik Medija.

U jako dobro ispunjenoj velikoj dvorani Doma sportova svaki dolazak djevojaka na parket bio je popraćen ovacijama i uzvicima oduševljenja. Bio je to doček za pamćenje, trenutak u kojem je cijeli grad još jednom pokazao koliko cijeni uspjeh svojih mladih sportašica.

Slavlje počelo već na ulicama

Veliko slavlje započelo je i prije samog ulaska u dvoranu. Autobus s rukometašicama dočekan je na ulicama Ploča uz baklje, dimne efekte i pjesmu, u pravoj navijačkoj atmosferi kakvu ovaj grad zna prirediti.

Ploče su disale kao jedno. Svaki trenutak bio je prožet radošću, zahvalnošću i ponosom zbog uspjeha koji su ostvarile djevojke iz Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića. Na parketu su se izmjenjivali osmijesi, zagrljaji i suze radosnice.

Mlade rukometašice donijele su zlato u svoj grad, ali i nešto puno veće – osjećaj da se rad, trud, zajedništvo i vjera u uspjeh uvijek isplate.

Profesor Ivan Žderić važan dio zlatne priče

Važan dio ove velike sportske priče je i njihov mentor, profesor Ivan Žderić. Njegovo vodstvo, podrška i predan rad obilježili su put ove generacije do svjetskog vrha.

Ploče su danas više od grada. Danas su emocija, zahvalnost i ponos. Dom svjetskih prvakinja.

Podsjetimo, suvereno, u svom stilu, rukometašice pločanske srednje škole odradile su Svjetsko prvenstvo srednjih škola u rukometu, održano u glavnom gradu Sjeverne Makedonije, Skopju.

Šest nastupa, šest pobjeda, s šećerom na kraju protiv domaćina u finalu, koji je očekivao pobjedu i slavlje. Ali, kad "marširaju" rukometnim terenom djevojke s ušća Neretve onda se sklanjaj, pisao je jučer Portal Rogotin.

Nema ti pomoći. Redom su to osjetile reprezentacije Švedske (32:13), Srbije (20:17), Cipra (21:18), Njemačke (31:27), Rumunjske (25:20) i Sjeverne Makedonije (28:26).