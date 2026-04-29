VIDEO "Samo u Splitu": Snimka starije gospođe u kolicima kod Pazara prikupila više od 400 tisuća pregleda

Split je još jednom pokazao da svakodnevne gradske scene nerijetko postanu viralni hitovi. Na TikToku se posljednjih dana masovno dijeli snimka nastala u blizini splitskog Pazara, a u središtu pažnje našla se starija gospođa koja se u kolicima kreće prometnicom.

Na snimci, uz natpis "Samo u Splitu", vidi se kako se gospođa vozi u kolicima dok se oko nje odvija uobičajeni gradski promet. U blizini prolaze automobili i autobus, a scena je, sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, mnoge istovremeno iznenadila, nasmijala, ali i potaknula na komentare o svakodnevici u gradu pod Marjanom.

"Tipično splitski"

Video je u kratkom vremenu prikupio više od 400 tisuća pregleda na TikToku, što ga svrstava među zapaženije lokalne viralne sadržaje ovih dana. Komentari ispod objave samo su dodatno pridonijeli popularnosti snimke, a korisnici društvenih mreža u svom su stilu nizali reakcije na prizor koji su mnogi opisali kao "tipično splitski".

I dok jedni u snimci vide simpatičan trenutak iz gradskog života, drugi upozoravaju da prizor otvara i pitanje sigurnosti sudionika u prometu, osobito starijih osoba i osoba smanjene pokretljivosti.

Kako god bilo, jedno je sigurno: Split i njegovi svakodnevni prizori ponovno su uspjeli privući pažnju cijele regije.

A kakve je sve reakcije snimka izazvala, najbolje je da pogledate sami.