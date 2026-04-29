Sip & Gossip – Od "ćakule" do cyberbullyinga: Omiški srednjoškolci osmislili alat koji mlade uči empatiji

U jednoj sasvim običnoj razrednoj WhatsApp grupi, među porukama koje na prvi pogled djeluju bezazleno, dvojica učenika iz Omiša primijetila su nešto što mnogi odrasli često ne vide – obrazac komunikacije koji lako prelazi granicu i postaje nasilje.

Mate Tafra i Marin Martinis, učenici 2. F razreda Srednje škole "Jure Kaštelan", nisu se zadržali samo na promatranju. Odlučili su napraviti nešto konkretno. Tako je nastao RippleAI – digitalni alat koji mladima pomaže razumjeti posljedice vlastitog ponašanja na internetu.

Problem koji se često ne vidi

Danas se velik dio komunikacije među mladima odvija u privatnim porukama – WhatsApp grupama, Instagram inboxima i Snapchat razgovorima. Upravo tamo, u tzv. Dark Social prostoru, događa se većina problema. Za razliku od javnih objava, te su interakcije skrivene od roditelja i nastavnika, a u njima se često pojavljuju ismijavanje, vrijeđanje, ignoriranje, isključivanje iz grupe te dijeljenje privatnih poruka bez dopuštenja.

"Shvatili smo da se puno toga događa 'ispod radara', a posljedice su stvarne", objašnjavaju učenici.

Ideja koja uči kroz iskustvo

Za razliku od klasičnih predavanja o sigurnosti na internetu, RippleAI mladima ne govori što je ispravno, nego ih stavlja u situacije u kojima sami donose odluke. Korisnici kroz različite i poznate scenarije prolaze situacije iz svakodnevnog digitalnog života. Na temelju ponuđenih odgovora odabiru hoće li reagirati na uvredljivu poruku, stati u obranu nekoga ili ostati po strani. Svaka odluka ima svoju posljedicu, koju alat odmah prikazuje.

"Htjeli smo da ljudi ne samo čuju što je cyberbullying, nego da ga stvarno razumiju", kažu Mate i Marin.

Od "ćakule" do problema

Projekt ima i zanimljivu lokalnu dimenziju. Naime, u školi se od rujna provodi projekt Sip & Gossip, koji se temelji na kulturi ispijanja kave i "ćakuli" kao kulturnom kodu. Tradicionalnu "ćakulu", odnosno neformalno tračanje uz kavu, mladi su preselili u digitalni svijet. Nekada bi priča uz kavu nestala nakon razgovora. Danas ostaje zapisana, može se dijeliti i vrlo brzo proširiti unutar Dark Sociala.

"Upravo zato smo kroz projekt s našom razrednicom i mentoricom, Elvirom Sorić, pokrenuli i inicijativu razgovora s roditeljima i nastavnicima kako bi se bolje razumjelo što se zapravo događa u online komunikaciji mladih. Medijska i digitalna pismenost nije rezervirana samo za mlade, već je potreba svih nas", poručuju učenici.

Fokus na "tihe promatrače"

Kako bi dokazali da njihova ideja ima smisla, Marin i Mate su, uz mentorstvo svoje razrednice, izradili Proof of Concept. Na uzorku od 115 učenika ispitali su svoj alat i dobili povratne informacije koje uključuju indeks brzine širenja poruka unutar njihove škole, kao i indeks otpornosti na cyberbullying. Jedno od važnijih otkrića do kojih su došli tijekom istraživanja jest da većina učenika nije ni nasilnik ni žrtva – nego promatrač.

To su oni učenici koji vide što se u grupi događa i znaju da nije ispravno, ali ne reagiraju. RippleAI upravo takve učenike pokušava potaknuti na promjenu. "Kad se promatrači uključe, cijela situacija se mijenja", ističu.

Ideja prepoznata i na nacionalnoj razini

Vrijednost njihove ideje prepoznata je i izvan škole. Mate i Marin predstavili su RippleAI u finalu poduzetničkog natjecanja Ideja godine 2026., gdje su se našli među 10 najboljih projekata.

U konkurenciji od čak 98 prijavljenih timova, ulazak u top 10 jasan je pokazatelj da njihov projekt ne rješava samo lokalni problem, nego nudi rješenje koje ima širi društveni značaj. Vrijednost alata je i u tome što je skalabilan, pa se, osim cyberbullyinga u školama, na jednostavan i brz način učenicima mogu približiti i druge "teške" teme o kojima mladi ne žele javno govoriti.

Svaka poruka ima težinu

U vremenu kada se sve više života odvija online, Mate i Marin podsjećaju na nešto vrlo jednostavno: svaka poruka ima težinu, svaka reakcija ima posljedicu i svaki klik stvara val.

A pitanje koje njihov projekt postavlja svima je isto: kakav trag ostavljamo iza sebe na internetu?