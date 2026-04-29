Promet između Gračaca i Knina bio potpuno prekinut. Pogledajte što su večeras objavili vatrogasci

Zbog požara na vozilu danas u prijepodnevnim satima bio je potpuno prekinut promet na državnoj cesti DC1 Gračac – Knin, na predjelu Malovan.

Prema dostupnim informacijama, na mjestu događaja intervenirali su vatrogasci iz Gračaca, a fotografije s intervencije pokazuju potpuno izgorjelo teretno vozilo i rasuti teret po kolniku. Promet se zbog izvanrednog događaja nije mogao odvijati tom dionicom, što je vozačima stvorilo poteškoće u prometovanju.

Facebook stranica Vatrogasci 193 večeras je objavila fotografije s intervencije, na kojima se vidi razmjer požara i posljedice koje je vatra ostavila na vozilu. Kabina i veći dio vozila u potpunosti su izgorjeli, dok su vatrogasci požar gasili na samoj prometnici.

Za sada nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama ni o uzroku požara.