Ako na pumpi vidite cisternu, možda je bolje da produžite dalje

Gorivo na pumpama skladišti se u velikim podzemnim spremnicima, gdje se s vremenom prirodno talože najteže nečistoće i čestice. One završavaju na dnu i tamo ostaju kao svojevrsni "sediment“ koji se godinama može nakupljati. Iako ozbiljni lanci benzinskih postaja redovito čiste spremnike, praksa pokazuje da to nije uvijek savršeno provedeno. Kod manjih ili slabije kontroliranih postaja ponekad se događa da se talog ne uklanja adekvatno, što može utjecati na kvalitetu goriva koje ulijevate u svoj automobil, piše AutoKlub.

Problem nastaje kada stigne cisterna

Zamislite dno čaše sa sokom – dok miruje, sve nečistoće su dolje. No kada se u spremnik pumpe odjednom ulije tisuće litara novog goriva, sve se podigne i "uzburka". Upravo tada sediment i sitne čestice mogu završiti u gorivu koje točite u automobil. Situacija postaje još problematičnija kada su spremnici gotovo prazni, što se događa u razdobljima velike potrošnje. Tada dolazak cisterne izaziva još jače miješanje i veći rizik da nečistoće dospiju u sustav.

Jednostavno pravilo koje vas može spasiti problema

Ako na benzinskoj postaji vidite da upravo traje istakanje goriva iz cisterne, razmislite o tome da se vratite kasnije. Potrebno je nekoliko sati da se sve nečistoće ponovno slegnu i gorivo stabilizira.

Ta mala odluka može vas zaštititi od puno većih troškova – jer popravak modernih sustava ubrizgavanja goriva može koštati i nekoliko stotina, pa i tisuća eura. Drugim riječima, cisterna na pumpi nije samo znak "svježeg goriva“, već i signal da je možda pametnije potražiti drugu benzinsku postaju.