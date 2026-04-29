Dio Solina, Kaštel Starog i Klisa ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača na području Solina, Kaštel Starog i Klisa privremeno će ostati bez električne energije.

U Solinu su najavljeni radovi zamjene mjerno-upravljačkih uređaja, zbog čega će bez struje od 8:30 do 12:30 sati biti korisnici na adresama Petra Krešimira IV 25, 27, 29 i 31, zatim Domovinskog rata 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26.

Na području Kaštel Starog radovi na niskonaponskoj mreži trajat će od 8:00 do 15:00 sati. Bez električne energije bit će potrošači u ulicama Put Štalija 5, Kamberovo šetalište 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 14 i 16, kao i u Ulici kneza Višeslava 6, 8, 9, 11, 25, 27 i 29.

Na području Klisa, zbog radova na dalekovodu, isključenje je predviđeno od 8:00 do 12:00 sati. Bez struje će biti područje Megdana, zaseoci Pleštine, Gornja Ozrna, Donja Ozrna, Odže i Meštrovići, te područja Grlo i Mihovilovići.

Iz nadležnih službi napominju da je riječ o planiranim radovima, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi se mogu odgoditi.