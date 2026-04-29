Poznati splitski dirigent Jure Bučević pred novim velikim međunarodnim angažmanom: "Nakon brojnih uspješnih nastupa u Italiji..."

Poznati splitski dirigent Jure Bučević, koji već godinama gradi respektabilnu inozemnu karijeru, objavio je novu važnu vijest vezanu uz svoj profesionalni put. Nakon niza uspješnih nastupa u Italiji, Bučević je izabran za pripremu i vođenje orkestra Festivala Puccini iz Torre del Laga na prestižnom Bucharest Opera Festivalu.

Riječ je o značajnom angažmanu koji potvrđuje njegovu sve snažniju prisutnost na međunarodnoj opernoj sceni. Bučević će predvoditi orkestar u sklopu programa posvećenog velikom talijanskom skladatelju Giacomu Pucciniju, pod nazivom "The Greatest of Puccini".

Deset dana opernih produkcija

Program obuhvaća presjek Puccinijeva stvaralaštva, od opere Edgar, preko svjetski poznatih naslova kao što su La Bohème, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Tosca i Turandot. Tijekom deset uzastopnih dana publika će imati priliku pratiti operne produkcije u kojima će nastupiti vrhunski solisti.

"Moje ime na čelu još jednog talijanskog diva"

"Nakon brojnih uspješnih nastupa u Italiji izabran sam da orkestar Festivala Puccini iz Torre del Laga pripremim i vodim na prestižni Bucharest Opera Festival. Deset dana uzastopnih opernih produkcija i moje ime na čelu još jednog talijanskog Diva", objavio je Bučević.

U objavi je posebno zahvalio Marcu Iezziju, kojeg je nazvao agentom i prijateljem koji je uz njega tijekom cijele karijere. Ovaj angažman još je jedno priznanje splitskom dirigentu, čije se ime sve češće veže uz velike operne projekte izvan Hrvatske.