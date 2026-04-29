Fico dolazi na vojnu paradu u Moskvu

Slobački premijer Robert Fico prisustvovat će idući tjedan moskovskoj Paradi pobjede, potvrdio je u srijedu savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov. "Puno se spominje Fico, stoga mogu potvrditi njegov dolazak", rekao je Ušakov novinarima državnih medija, a prenosi Interfax.

Ta je potvrda uslijedila nakon napisa u slovačkim medijima prošlog tjedna, prema kojima je Fico namjeravao posjetiti Rusiju za praznik 9. svibnja, ali bez sudjelovanja na vojnoj paradi na Crvenom trgu. Mediji su navodili da premijer umjesto toga planira položiti cvijeće na Grob neznanog junaka, piše Moscow Times.

Odnosi s Moskvom

Fico je i prošle godine bio na moskovskoj Paradi pobjede, unatoč upozorenjima dužnosnika iz Bruxellesa. Spada u uski krug europskih čelnika, uz mađarskog premijera na odlasku Viktora Orbana, koji su zadržali relativno tople odnose s Moskvom i nakon potpune invazije na Ukrajinu.

Prelet preko Poljske

Poljska je ovog tjedna objavila da je primila zahtjev Slovačke za prelet Ficova zrakoplova preko poljskog zračnog prostora na putu za Rusiju. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski izjavio je da je to pitanje riješeno, no nije precizirao je li dozvola odobrena.

Parada bez vojne tehnike

Ušakov je u srijedu najavio da će i drugi strani čelnici nazočiti događajima povodom 81. obljetnice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, ali nije naveo koje će zemlje biti zastupljene.

Na počasnoj tribini predsjedniku Vladimiru Putinu tradicionalno se pridružuju čelnici iz bivših sovjetskih država, poput Bjelorusije i srednjoazijskih republika. Rusko ministarstvo obrane u utorak je objavilo da na ovogodišnjoj paradi neće biti vojnih vozila, a Kremlj je pojasnio da je odluka donesena iz sigurnosnih razloga.