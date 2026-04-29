Sinjsko Gradsko vijeće u ponedjeljak raspravlja o vrtićima, vatrogastvu, poduzetničkim zahtjevima i socijalnoj skrbi

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja održat će se u ponedjeljak, 4. svibnja 2026. godine, s početkom u 17 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, na adresi Dragašev prolaz 24. Sjednicu je sazvala predsjednica Gradskog vijeća Marija Gaurina, prof., temeljem odredbi Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja.

Pred vijećnicima 14 točaka dnevnog reda

Na dnevnom redu sjednice naći će se ukupno 14 točaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća, uslijedit će uobičajena točka pitanja i prijedloga vijećnika. Jedan od značajnijih dijelova sjednice bit će vezan uz predškolski odgoj. Vijećnici će raspravljati o prijedlogu odluke o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja.

Također će se raspravljati o izmjenama i dopunama odluke o podjeli Dječjeg vrtića Bili Cvitak i osnivanju novog vrtića, kao i o davanju suglasnosti na Privremeni statut Dječjeg vrtića Alka u Sinju.

Izvješća vatrogasnih službi i plan zaštite od požara

Na sjednici će se razmatrati i nekoliko točaka povezanih sa sustavom zaštite od požara. Pred vijećnicima će biti izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja s financijskim izvješćem za 2025. godinu, kao i izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj za isto razdoblje. Osim toga, na dnevnom redu je i prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2026. godinu te izvješće o stanju zaštite od požara na području grada u 2025. godini.

Rasprava o zahtjevima poduzetnika

Vijećnici će odlučivati i o više zahtjeva gospodarskih subjekata za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, početak obavljanja djelatnosti i zapošljavanje.

Riječ je o zahtjevima tvrtke ARTIS d.o.o., obrta BETONARA GIZDIĆ, društva DRAGA-SADRA d.o.o. iz Sinja te društva VIOLETA d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline. Posljednja točka dnevnog reda odnosi se na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja.