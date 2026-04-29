SPLIT U ZNAKU OKUSA I TRADICIJE: Prokurative postaju velika ukusna pozornica uz Taste of Split 2026.

Od 2. do 6. svibnja 2026. splitske Prokurative pretvaraju se u jedinstvenu kulinarsku pozornicu na otvorenom gdje će se spojiti tradicija, vrhunska gastronomija, lokalni proizvodi, edukacija, humanitarni duh i autentični mediteranski lifestyle. Taste of Split 2026. donosi pet dana bogatog programa posvećenog okusima Splita i Dalmacije, uz sudjelovanje ugostitelja, hotelijera, chefova, škola, vinara i brojnih gostiju.

Festival je osmišljen kao slavlje identiteta grada kroz hranu, običaje i zajedništvo, a Prokurative će tih dana postati nezaobilazno mjesto susreta građana, gostiju i svih zaljubljenika u dalmatinsku gastronomiju.

SUBOTA, 2. SVIBNJA

SPLITSKA TRPEZA

Festival se otvara manifestacijom Splitska trpeza od 11 do 13 sati, kada će splitski ugostitelji i hotelijeri predstaviti tradicionalne delicije grada Splita kroz podjelu degustacijskih porcija. Događanje ima i snažnu humanitarnu notu, jer su dobrovoljne donacije namijenjene Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači.

U 11:30 program dodatno oplemenjuje susret dječjih klapa, donoseći duh Dalmacije, pjesmu i emociju u samo srce grada.

NEDJELJA, 3. SVIBNJA

SPLITSKA TORTA

Drugi festivalski dan posvećen je jednom od najslađih simbola grada – Splitskoj torti. Od 11 do 13 sati posjetitelji će moći uživati u interpretacijama splitskih slastičara, ugostitelja, hotelijera i domaćica.

U 11:30 održat će se izbor najbolje Splitske torte uz stručni žiri, u sastavu vrsnih ljubiteljica slastica, gastro novinarki i chefica: Sanje Vladović, certificirane kušačice čokolade Marije Lulić, legendarne chefice hotela Parka, Lenke Gospodnetić, novinarke Slobodna Dalmacije, velike ljubiteljice slastica, Mirjane Bošković Smekar gastro novinarke Slatkopedije dok je u 12 sati predviđeno proglašenje pobjednika i podjela degustacijskih porcija.

PONEDJELJAK, 4. SVIBNJA

GASTRO SHOW, CHEFOVI, GIN & VINO

Treći dan donosi dinamičan gastro program pod nazivom Prokurative – Taste of Split. Od 11 do 13 sati održava se Gastro show – Učenici kuhaju, u kojem poznati chefovi David Skoko i Ivan Pažanin zajedno s učenicima srednjih ugostiteljskih škola pripremaju tradicionalna jela.

Sudjeluju Turističko-ugostiteljska škola Split, Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Srednja škola Petra Šegedina Korčula te Veleučilište Aspira – studij Gastronomije.

Od 17 sati počinje atraktivni Gin Hour, uz craft ginove i signature koktel Split state of mind, dok od 17 do 21 sat slijedi vinsko-gastronomska zona Vina i dalmatinski zalogaji, uz dalmatinske vinare, pršut, sir i soparnik.

UTORAK, 5. SVIBNJA

BAKE, DJECA I TRADICIJA

Utorak započinje u 11 sati predstavom Đir po kali, u kojoj sudjeluju štićenici Centra Juraj Bonači.

Od 11 do 12:30 slijedi emotivna i edukativna radionica Učimo kuhati kao naše bake, u kojoj učenici Osnovne škole Pojišan i splitske umirovljenice zajedno prenose recepte i vrijednosti starih vremena.

U 17 sati u Akademisu Split održat će se Vinski masterclass – Vinske štorije: Rim, Dalmacija i Sveti Duje, pod vodstvom sommelierke Monike Prović.

Istoga dana nastavljaju se Gin Hour te večernji program Vina i dalmatinski zalogaji.

SRIJEDA, 6. SVIBNJA

VELIKO FINALE UZ SOPARNIK

Završni dan festivala donosi još jedno druženje uz Gin Hour, a u 18 sati održat će se posebna Radionica izrade soparnika pod vodstvom Nensi Očašić, gdje će posjetitelji moći upoznati tajne jednog od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta.

Festival završava uz završno večernje izdanje programa Vina i dalmatinski zalogaji.

SPLIT KAO GASTRO POZORNICA MEDITERANA

Taste of Split 2026. potvrđuje Split kao grad vrhunske gastronomije, tradicije i suvremenog lifestylea. Pet dana okusa, mirisa, glazbe i autentičnih doživljaja donose novu energiju centru grada i dodatno obogaćuju proljetnu turističku ponudu.

TASTE OF SPLIT 2026. – FESTIVAL TRADICIONALNIH OKUSA Program događanja na Prokurativama 02. – 06.05.2026. Subota 02.05. SPLITSKA TRPEZA 11:00 – 13:00 Splitski ugostitelji i hotelijeri predstavljaju tradicionalne delicije grada Splita kroz podjelu degustacijskih porcija. Događanje je humanitarnog karaktera, a dobrovoljne donacije namijenjene su za Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. 11:30 – Susret dječjih klapa 03.05.2026. | Nedjelja SPLITSKA TORTA 11:00 – 13:00 Sudjeluju splitski slastičari, ugostitelji, hotelijeri i domaćice 11:30 – Izbor najbolje Splitske torte uz stručni žiri 12:00 – Proglašenje pobjednika i podjela degustacijskih porcija 04.05.2026. | Ponedjeljak PROKURATIVE – TASTE OF SPLIT 11:00 – 13:00 GASTRO SHOW – UČENICI KUHAJU Poznati chefovi DAVID SKOKO i IVAN PAŽANIN u suradnji s učenicima srednjih ugostiteljskih škola, pripremaju tradicionalna jela. Sudjeluju: Turističko-ugostiteljska škola, Split Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Srednja škola Petra Šegedina, Korčula Veleučilište Aspira - studij Gastronomije 17:00 GIN HOUR Kokteli s lokalnim craft ginovima. Priprema signature koktela „Split state of mind“ - podjela degustacijskih koktela by Gin Poetica 17:00 – 21:00 VINA I DALMATINSKI ZALOGAJI Expo zona dalmatinskih vinara uz pršut, sir i soparnik. 05.05.2026. | Utorak PROKURATIVE – TASTE OF SPLIT 11:00 ĐIR PO KALI Predstava sa štićenicima Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. 11:00 – 12:30 UČIMO KUHATI KAO NAŠE BAKE Radionica s učenicima osnovne škole Pojišan i umirovljenicama iz Splita. Akademis Split | 17:00 VINSKI MASTERCLASS Vinske štorije: Rim, Dalmacija i Sveti Duje Sommelierka Monika Prović. 17:00 GIN HOUR Kokteli s lokalnim craft ginovima. 17:00 – 21:00 VINA I DALMATINSKI ZALOGAJI Expo zona dalmatinskih vinara uz pršut, sir i soparnik. 06.05.2026. | Srijeda PROKURATIVE – TASTE OF SPLIT 17:00 GIN HOUR Kokteli s lokalnim craft ginovima. 18:00 RADIONICA IZRADE SOPARNIKA Voditeljica: Nensi Očašić. 17:00 – 21:00 VINA I DALMATINSKI ZALOGAJI Expo zona dalmatinskih vinara uz pršut, sir i soparnik.