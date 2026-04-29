Kanader gasi požar na Braču. Na terenu više od 20 vatrogasaca

Na otoku Braču u poslijepodnevnim satima izbio je požar koji je zahvatio borovu šumu na području između Ložišća i Dračevice. Prema dostupnim informacijama, požar je planuo oko 14:15 sati, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage s otoka.

Na terenu vatrogasci iz otočkih DVD-ova

U gašenju sudjeluje 26 vatrogasaca s deset vozila. Angažirana su dobrovoljna vatrogasna društva s područja Brača, a zbog zahtjevnog terena i širenja vatre zatražena je i pomoć iz zraka.

U pomoć stigao kanader

Vatrogascima se u gašenju pridružio i kanader, koji pomaže u obuzdavanju požara iz zraka. Za sada nema informacija o ugroženim objektima.