FOTOGALERIJA Uklonjen poznati kafić u Splitu: Teška mehanizacija odradila posao, od objekta gotovo ništa nije ostalo

Nakon dugogodišnjeg natezanja i postupanja više institucija, jučer je konačno uklonjen poznati kafić Cox na splitskom Trsteniku. Kako je danas vidljivo na terenu, teška mehanizacija odradila je velik dio posla. Ugostiteljski objekt koji je godinama stajao na ovoj lokaciji sada je srušen, a od njega, barem zasad, nije ostalo gotovo ništa.Na mjestu nekadašnjeg kafića vidljivi su ostaci građevinskog materijala, dijelovi konstrukcije i otpad koji se skuplja te odvozi s lokacije. Uklanjanje objekta privuklo je pažnju prolaznika, osobito zbog činjenice da se o sudbini ovog prostora već dugo govorilo.

Cox je godinama bio prepoznatljiv ugostiteljski objekt na području Trstenika, no njegova je sudbina dugo bila predmet postupanja i koordinacije nadležnih službi. Nakon višegodišnjih procedura, objekt je sada uklonjen, a prostor na kojem se nalazio potpuno je promijenio izgled.

Radovi na raščišćavanju terena se nastavljaju, a nakon uklanjanja preostalih dijelova objekta bit će jasnije u kakvom će stanju ostati prostor uz ovu frekventnu splitsku zonu.