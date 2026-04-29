Alen Gojak kritizirao istup Anite Jakovčev: "Problem branitelja i oružanih snaga nije Plenković nego Milanović"

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije Alen Gojak osvrnuo se na istup ratne novinarke Anite Jakovčev na tribini "Hrvatska te zove", održanoj u čast 4. gardijske brigade. U svom reagiranju poručio je kako smatra da je u aktualnom političkom kontekstu jasno tko, prema njegovu mišljenju, zastupa hrvatske nacionalne interese, a tko ih dovodi u pitanje.

"Nije teško razaznati tko zastupa nacionalne interese"

Gojak u svom priopćenju ističe kako "voljeti svoju domovinu znači moći razabrati tko joj koristi, a tko joj radi štetu". U tom kontekstu uspoređuje premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, navodeći da je, prema njegovu stajalištu, izbor između njih dvojice "vrlo jednostavan".

"Nije teško razaznati tko od njih dvojice zastupa nacionalne interese, a tko ih izvrgava ruglu", poručuje Gojak.

Posebno se osvrnuo na istup Anite Jakovčev, za koji tvrdi da je bio podcjenjivački prema Andreju Plenkoviću. Smatra da je premijer osoba koja "gradi Hrvatsku braneći vrijednosti na kojima je nastala", dok se, kako navodi, u istom kontekstu nije spomenuo predsjednik Zoran Milanović, kojega Gojak opisuje kao vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske "koji za vojsku i branitelje nije učinio ništa".

Gojak navodi kako rasprava o tome što koristi, a što šteti Hrvatskoj, kao i rasprava o položaju hrvatskih branitelja te jačanju sigurnosti države, sama po sebi nije problem. "Problem su anemični pojedinci iz redova Hrvatske demokratske zajednice koji se boje istupiti i spomenuti da problem branitelja i oružanih snaga nije Andrej Plenković nego Zoran Milanović", ističe Gojak. Prema njegovu mišljenju, na tribini se moglo jasnije progovoriti o nizu tema koje povezuje s djelovanjem predsjednika Milanovića, ali to, kako tvrdi, nije učinjeno.

U priopćenju se posebno osvrnuo na pitanje zajedništva hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Smatra da je na tribini bilo prostora za govor o, kako navodi, "pogubnosti Milanovićeve politike" u kontekstu rješavanja pitanja konstitutivnosti Hrvata u BiH. Gojak podsjeća na Milanovićev premijerski mandat i tvrdi da je tada stajao "uz bok onima koji su pisali i nametali zakone BiH ukidajući im konstitutivna prava". Također navodi da je Milanović hrvatske branitelje, pripadnike HVO-a i njihove obitelji, kako tvrdi, "izručio velikobošnjačkom hegemonizmu", poručujući da su Hrvati u BiH "problem Sarajeva".

Niz zamjerki predsjedniku Republike

Gojak u nastavku navodi više primjera za koje smatra da su trebali biti istaknuti u javnoj raspravi. Među ostalim, spominje Milanovićeve izjave iz srpnja 2023. godine, koje opisuje kao prijetnje upućene pripadnicima Oružanih snaga, kao i njegove istupe u kojima je govorio o "državnom udaru".

Također kritizira Milanovićev odnos prema obavještajno-sigurnosnom sustavu, sukobe s ministrom obrane te protivljenje pojedinim odlukama vezanima uz modernizaciju Oružanih snaga. "Moglo se podsjetiti na batinanje hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata na Markovu trgu. Moglo se spomenuti njegovo stalno sukobljavanje s ministrom obrane i protivljenje odlukama o modernizaciji Oružanih snaga", navodi Gojak.

"Moglo se puno toga, ali nije"

Gojak Milanoviću zamjera i odnos prema međunarodnom položaju Hrvatske, kao i retoriku kojom, prema njegovu mišljenju, dovodi u pitanje važnost hrvatske prisutnosti u raspravama o ključnim međunarodnim temama. Kritizira ga i zbog odnosa prema obilježavanju Dana državnosti, tvrdeći da Milanović "uporno odbija čestitati hrvatskim građanima" taj datum. Smatra i da predsjednik svojim djelovanjem narušava ustavne i zakonske okvire.

Na kraju priopćenja Gojak zaključuje kako se na tribini moglo otvoriti mnogo važnih tema, ali da to nije učinjeno.

"Moglo se puno toga, ali nije, jer je politički angažman zamijenila osobna benevolentnost", poručio je Alen Gojak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije.