Potvrđen smjer održiva razvoja u Nacionalnom parku Krka i visoka razina zadovoljstva njegovih posjetitelja

Da se Nacionalni park Krka razvija u smjeru kvalitetne i održive destinacije, potvrđuju rezultati istraživanja Struktura i stavovi posjetitelja – ljeto 2025., četvrtog u ciklusu istraživanja koja Javna ustanova Nacionalni park Krka kontinuirano provodi u suradnji s Veleučilištem u Šibeniku od 2019. godine. Istraživanje se provodi s ciljem praćenja strukture, stavova i obilježja boravka posjetitelja, kao i razine njihova zadovoljstva, vjernosti i prijedloga koji daju za unapređenje ponude.

Istraživanje se temelji na anketi provedenoj od travnja do listopada 2025. godine, čime je osiguran reprezentativni uzorak za dobivanje uvida u ponašanje i preferencije domaćih i inozemnih gostiju. Najveći udio čine domaći posjetitelji (14 %) i gosti iz Njemačke i Francuske (po 13 %), potom slijede posjetitelji iz Poljske, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih europskih zemalja.

Priroda i autentični doživljaj i dalje su u središtu interesa posjetitelja: čak 80 % njih ističe boravak i uživanje u prirodi kao ključni motiv dolaska, a znatan dio traži nova iskustva i doživljaje (73 %) i aktivni odmor (64 %). Više od polovice posjetitelja motivira učenje o prirodi, flori i fauni i interes za zaštićena područja, što potvrđuje da su edukativni i interpretacijski sadržaji u Parku jako važni.

Posjetitelji Nacionalni park Krka prepoznaju kao prostor očuvane prirode i kvalitetnog upravljanja. Ekološka očuvanost, stručnost i ljubaznost osoblja i kvalitetna infrastruktura elementi su ponude Parka koji su dobili najvišu ocjenu.

"Rezultati istraživanja potvrđuju da Javna ustanova Nacionalni park Krka uspješno razvija održivi model upravljanja posjećivanjem, u kojemu su očuvanje prirode i kvaliteta doživljaja jednako važni. Posebno nas ohrabruje to što posjetitelji visoko ocjenjuju ekološku očuvanost Parka, kao i konkretna održiva rješenja, poput uvođenja električnih brodova, koji su prepoznati kao ekološki prihvatljiv oblik prijevoza. Upravo takvi iskoraci pokazuju da nam održivost nije samo načelno strateško opredjeljenje, već itekako vidljiv element našeg svakodnevnog rada", istaknula je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica i dodala: "Naš je dugoročni cilj očuvati prirodne vrijednosti i istovremeno omogućiti kvalitetno, autentično i odgovorno iskustvo svim posjetiteljima."

Analiza aktivnosti posjetitelja pokazuje da Park doživljavaju aktivno i sadržajno: najzastupljenije su pješačenje (80 %) i fotografiranje (73 %), dok gotovo polovica posjetitelja istražuje floru i faunu. Uz to, znatan dio posjetitelja sudjeluje u izletima brodom, edukativnim sadržajima i drugim oblicima boravka u prirodi, što potvrđuje da je raznolikost ponude važna koliko i interpretacija prirodne i kulturne baštine.

S potrošačkog aspekta, najveći dio izdataka odnosi se na hranu i piće (63 %), zatim na suvenire (26 %) i dodatne izlete (17 %), što ukazuje na potencijal daljnjeg razvoja autentične lokalne ponude.

Osobito je važan razvoj sadržaja izvan najposjećenijih zona. Najviše razine zadovoljstva zabilježene su upravo na lokacijama poput Eko kampusa "Krka" u Puljanima, što potvrđuje opravdanost strateškog usmjerenja na disperziju posjećivanja i razvoj održivih, edukativnih i interpretacijskih sadržaja na gornjem toku rijeke Krke.

Visoku razinu zadovoljstva potvrđuje i spremnost posjetitelja da daju preporuku: čak 83 % njih preporučilo bi posjet Nacionalnom parku Krka, što znači da visoko kotira na međunarodnom turističkom tržištu.