Ivošević o interesu ukrajinskog milijardera za Hajduk: 'Ovo je redikulozno, takvi ljudi nisu dostojni kluba'

Prije koji dan pisalo se o tome kako ukrajinski milijarder Volodimir Nosov pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku, točnije u Hajduka. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko 15 milijardi eura, a u Hrvatskoj je 2023. godine s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao tvrtku White Tech.

Evo kako je cijelu priču komentirao bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Generalno nemam ništa protiv da netko tko ima kapital i želi sebe reklamirati preko Hajduka kroz sponzorstvo ili investirati u Hajduka - da dođe i ozbiljno priča. To je generalan stav. Problem je kada prije nego što je itko pričao sa klubom i sa suvlasnicima kluba izlazi u javnost i u eter gura osobu koja je politički obojena. Znamo slike sa HDZ-ovih skupova. Osoba koja je u poslovanju najblaže rečeno upitna. Osoba koja u svom CV-u ima propali klub Arsenal iz Kijeva kojeg je u godinu dana od preuzimanja 50 posto suvlasništva odveo do gašenja prve ekipe. Osoba koja je tamo najavljivala isto kao i ovdje, da dolaze veliki sponzori sa istoka. Najveći sponzori na svijetu dolaze, samo ga uzmite u klub. On dođe u klub i nakon godinu dana nestane. Sponzora nema, klub propadne. Tri mjeseca od prolaska u prvu ligu do odlaska trenera je trebalo Arsenalu iz Kijeva da se javno kaže da se ne isplaćuju plaće. Tri mjeseca.

Jel shvaćate o koliko redikuloznoj situaciji pričamo? Može netko doći s prijedlogom da želi biti uključen u rad kluba ako će značajno investirati u klub, ali to se ne radi ovako pazarski preko medija. Ako si ozbiljan poduzetnik, to se sazna tek kada je posao gotov. Ovo je redikulozno i osoba koja predlaže nije dostojna Hajduka kao kluba. To je problem. Svi ti Ukrajinci, Uzbekistanci, Kazahstanci, navodno milijarderi,... valjda imaju stručan kadar u svojim firmama, možda bi ponudili nekog s takvim portfeljem da se uključi oko Hajduka. On dolazi s lokalnom osobom...trudim se ne uvrijediti nikoga, ali kad mi se takneš Hajduka moram reći da nisi dostojan Hajduka i da ga zaobiđeš", kaže Ivošević.