Znate li zašto su dame danas došle u Sabor u 'rebama'? Razlog je važan i snažan

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, na svom je Facebook profilu obilježila Denim Day, dan posvećen podizanju svijesti o seksualnom nasilju istaknuvši snažnu poruku koju simbolizira nošenje traperica.

U objavi je naglasila kako ovaj modni izbor nije slučajan, već predstavlja znak solidarnosti sa žrtvama i jasnu poruku protiv okrivljavanja, podsjećajući na važnost razumijevanja da odgovornost za nasilje uvijek leži isključivo na počinitelju.

- Danas nosimo traper. I da, možda je to i jedan od rijetkih dana kada je poželjno doći u Sabor u “rebama”

Sad ozbiljno.

Nosimo traper na Denim Day kao simbol, s vrlo jasnom porukom: kažemo NE seksualnom nasilju.

Razlog je snažan i pomalo šokantan. Nakon jednog sudskog slučaja u Italiji krajem 90-ih, sud je zaključio da je žrtva “morala pristati” jer je nosila uske traperice. Time je odgovornost prebačena na žrtvu.

U znak protesta protiv takvog razmišljanja, ljudi su počeli namjerno nositi traper kako bi jasno rekli: odjeća nikad nije pristanak, žrtva nikad nije kriva i nasilje je uvijek odgovornost počinitelja.

Zato danas traper nije samo modni komad, nego poruka solidarnosti i otpora prema okrivljavanju žrtava seksualnog nasilja - napisala je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica na Facebooku.